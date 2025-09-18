Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα και η απάθεια της αστυνομίας

Έχουν περάσει 12 χρόνια απ' τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, που ήταν μέλος της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, στην Αμφιάλη. 18 Σεπτεμβρίου 2013 όταν ο χρόνος σταμάτησε για το «χαμογελαστό παιδί»