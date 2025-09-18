Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα και η απάθεια της αστυνομίας
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα: Το άγνωστο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα και η απάθεια της αστυνομίας
Έχουν περάσει 12 χρόνια απ' τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά, που ήταν μέλος της ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, στην Αμφιάλη. 18 Σεπτεμβρίου 2013 όταν ο χρόνος σταμάτησε για το «χαμογελαστό παιδί»
Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τη νύχτα της 17ης προς 18η Σεπτεμβρίου 2013 στο Κερατσίνι, αποτέλεσε σημείο καμπής για την αποκάλυψη του εγκληματικού χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Παρά την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, το οργανωμένο τάγμα εφόδου των χρυσαυγιτών κινήθηκε ανενόχλητο προς το σημείο όπου ο Παύλος δέχθηκε τη φονική επίθεση από τον Γιώργο Ρουπακιά.
Η τραγική ειρωνεία είναι πως, λίγα δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο δράστης πέρασε κυριολεκτικά μπροστά από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, που παρακολουθούσαν παθητικά χωρίς να επέμβουν. Ο ίδιος ο Φύσσας υπέδειξε τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς, λίγο πριν καταρρεύσει.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η τραγική ειρωνεία είναι πως, λίγα δευτερόλεπτα πριν το μοιραίο, ο δράστης πέρασε κυριολεκτικά μπροστά από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, που παρακολουθούσαν παθητικά χωρίς να επέμβουν. Ο ίδιος ο Φύσσας υπέδειξε τον δολοφόνο του στους αστυνομικούς, λίγο πριν καταρρεύσει.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα