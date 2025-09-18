Έξαλλος ο Σοϊλέδης στο Exathlon με συμπαίκτριά του: «Είπε ότι είχα μούσια τόσα χρόνια γιατί έχω προγούλια και πετάνε τα αυτιά μου»
Ο Άρης Σοϊλέδης ενοχλήθηκε με τα όσα του είπε στο Exathlon η Καρολίνα Καλύβα για την εμφάνισή του

Ανανεωμένοι εμφανίστηκαν οι Μπλε του Exathlon καθώς αρκετοί άντρες αποφάσισαν να ξυριστούν. Κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Γιώργο Καράβα. Ο παρουσιαστής του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ ζήτησε από τον Άρη Σοϊλέδη να σχολιάσει την απόφασή τους να αλλάξουν το look τους.

Κι ενώ η κουβέντα φάνηκε να πηγαίνει προς τον... χαβαλέ, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ φάνηκε ενοχλημένος από την στάση μιας συμπαίκτριάς του και συγκεκριμένα της Καρολίνας Καλύβα.

