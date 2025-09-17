Το τρικ με το φύλλο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί αυτοκινήτων για να γλυτώνουν πρόστιμα (vid)
BEST OF NETWORK

Το τρικ με το φύλλο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί αυτοκινήτων για να γλυτώνουν πρόστιμα (vid)

Η νέα επικίνδυνη τάση στα social media παρουσιάζει οδηγούς να ξεγελάνε τις κάμερες ταχύτητας και να γλυτώνουν τα πρόστιμα απλά με ένα φύλλο, όντας κάτι αρκετά επικίνδυνο

Το τρικ με το φύλλο που χρησιμοποιούν οι οδηγοί αυτοκινήτων για να γλυτώνουν πρόστιμα (vid)
Τα social media γέμισαν από βίντεο που υπόσχονται «έξυπνους» τρόπους για να αποφύγεις πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα με το αυτοκίνητο. Αντί για προσοχή στον δρόμο και σεβασμό στα όρια, πολλοί ψάχνουν γρήγορες λύσεις και κάπως έτσι γεννήθηκε το viral κόλπο με το φύλλο.

Η πιο απλή εκδοχή δείχνει ένα φύλλο (πλαστικό ή φυσικό) δεμένο με πετονιά και τοποθετημένο πάνω στην πινακίδα, έτσι ώστε οι κάμερες να μην «βλέπουν» αριθμό. Στην κάμερα, ο οδηγός «τραβάει» το φύλλο με τους υαλοκαθαριστήρες όταν χρειαστεί.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης