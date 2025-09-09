Μήπως το ChatGPT μας κάνει πιο χαζούς; Το MIT δίνει επιτέλους την απάντηση
Είναι γρήγορο, βολικό και συχνά εντυπωσιακό. Το ChatGPT γράφει ομιλίες ή απαντά σε email πριν καν προλάβουμε να πιούμε καφέ. Όμως, μια νέα μελέτη του MIT προειδοποιεί πως όσο περισσότερο αφήνουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη να σκέφτεται για εμάς, τόσο περισσότερο ο εγκέφαλός μας «εγκλωβίζεται»
Θυμάσαι πώς ήταν παλιά; Έπρεπε να γράψεις μια παρουσίαση, να πάρεις ένα χαρτί, να σημειώσεις ιδέες, να σβήσεις, να ξαναγράψεις. Τώρα; Δύο κλικ στο ChatGPT και έχεις μπροστά σας ένα «τέλειο» κείμενο. Βολικό, έτσι; Ναι, αλλά και επικίνδυνο.
Το MIT Media Lab έβαλε τρεις ομάδες εθελοντών να γράψουν κείμενα με ChatGPT, με τη βοήθεια της Google και χωρίς καμία βοήθεια. Τα EEG (ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα) έδειξαν κάτι εντυπωσιακό. Όσοι δούλεψαν με το ChatGPT είχαν τη χαμηλότερη εγκεφαλική δραστηριότητα. Με απλά λόγια, το μυαλό τους «έκλεισε». Ακόμη χειρότερα, δυσκολεύονταν να θυμηθούν τι έγραψαν, σαν το κείμενο να μην τους ανήκε.
