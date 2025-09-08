«Είμαι ο Μάνος, μάνικα»: Το πιο εθιστικό trend αυτή τη στιγμή στο TikTok

Το TikTok μας αποδεικνύει ξανά πόσο εύκολα μπορεί να «γεννήσει» trends από το πουθενά, άλλοτε ενδιαφέροντα, άλλοτε σπαστικά.Αυτή τη φορά, πρωταγωνιστής είναι ο χρήστης jimapas, που πήρε αφορμή από ένα τραπ τραγούδι με στίχους «Είμαι ο Χάρος, Χάρηκα» και με μια δόση ευρηματικότητας, θα 'λεγε κανείς, έφτιαξε τη δική του εκδοχή: «Είμαι ο Μάνος, μάνικα, φοράω κοντομάνικα». Και ακολούθησε ο χαμός...Έγινε trend σε λίγες μόνο μέρες και με παραλλαγές: «Είμαι ο Πάρης, πάπρικα»Η ατάκα, που φαινόταν απλά αστεία, μετατράπηκε στον απόλυτο εθισμό. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, το TikTok γέμισε με εκατοντάδες βίντεο μιμήσεων. Π.χ: «Είμαι ο Λούκας, λουκάνικα», «είμαι ο Πάρης, πάπρικα» και δεκάδες άλλες παραλλαγές έκαναν την εμφάνισή τους.Η δημιουργικότητα των χρηστών «εκτοξεύτηκε», μετατρέποντας το trend σε «πανδημία» χιούμορ. Μπορεί στην αρχή το κοινό να γέλασε με αυτή την ατάκα, αλλά η συνέχεια ήταν η αναμενόμενη. Το συχνά επαναλαμβανόμενο μοτίβο έχει γίνει, για πολλούς χρήστες, «μικρός εφιάλτης». Όπως συμβαίνει με πολλά trends των social media, η υπερβολική αναπαραγωγή οδηγεί σε… κορεσμό.Για άλλη μία φορά, όμως, διακρίνεται η «δύναμη» του TikTok με τα trends και πως μια ατάκα μπορεί να γίνει μέσα σε ώρες viral και να «ενώσει» χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως. Το μόνο ερώτημα που μένει είναι: «ποιο θα είναι το επόμενο;».