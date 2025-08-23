Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;
Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;
Γιατί το ανθρώπινο σώμα «λάμπει» όταν λέμε ψέματα; Η επιστήμη εξηγεί πώς οι υπέρυθρες κάμερες αποκαλύπτουν τη θερμική αντίδραση που προδίδει την αλήθεια, φωτίζοντας το σκοτεινό μυστήριο της ανθρώπινης συμπεριφοράς
Μπορεί το ψέμα να είναι αόρατο στο ανθρώπινο μάτι, αλλά η θερμική κάμερα έχει άλλη γνώμη.
Σε ένα εργαστήριο στη Φλόριντα, οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι όταν κάποιος λέει ψέματα, το πρόσωπό του εκπέμπει μια ανεπαίσθητη αύξηση θερμότητας, ιδιαίτερα γύρω από τα μάτια και το μέτωπο. Το φαινόμενο είναι τόσο σταθερό, που μπορεί να καταγραφεί με κάμερες υπέρυθρης ακτινοβολίας. Ουσιαστικά, ο άνθρωπος... λάμπει όταν αποκρύπτει την αλήθεια.
Το «θερμό» αποτύπωμα του ψέματος
Το ανθρώπινο σώμα αντιδρά σε καταστάσεις στρες ή έντονης συγκίνησης, ακόμη κι όταν εξωτερικά δείχνει απόλυτα ήρεμο. Σύμφωνα με νευροφυσιολόγους, το ψέμα πυροδοτεί μια αυτόματη αντίδραση στο νευρικό σύστημα: Αυξάνεται η ροή του αίματος στο πρόσωπο, οι ιδρωτοποιοί αδένες ενεργοποιούνται, οι θερμοκρασία ανεβαίνει ελαφρά. Αν και για το γυμνό μάτι η αλλαγή είναι αόρατη, μια υπέρυθρη κάμερα την αποτυπώνει με ακρίβεια.
