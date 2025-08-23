Όταν το σώμα μάς προδίδει: Γιατί λάμπουμε όταν λέμε ψέματα;

Γιατί το ανθρώπινο σώμα «λάμπει» όταν λέμε ψέματα; Η επιστήμη εξηγεί πώς οι υπέρυθρες κάμερες αποκαλύπτουν τη θερμική αντίδραση που προδίδει την αλήθεια, φωτίζοντας το σκοτεινό μυστήριο της ανθρώπινης συμπεριφοράς