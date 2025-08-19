Έπαιζε κλαρίνο στο πανηγύρι, αλλά έβλεπε... ΑΕΚ
Έπαιζε κλαρίνο στο πανηγύρι, αλλά έβλεπε... ΑΕΚ

Μεγάλη μπάλα... έπαιξε ο Βαγγέλης Παπαναστασίου σε πανηγύρι της Ροδόπης, συνδυάζοντας κλαρίνο και ΑΕΚ!

Ιδιαίτερες στιγμές έζησαν όσοι βρέθηκαν στο πανηγύρι του Ιασίου Ροδόπης το βράδυ της ρεβάνς ΑΕΚ - Άρης Λεμεσού, όταν ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου Βαγγέλης Παπαναστασίου έδωσε μια… διπλή παράσταση.

Καθώς η ΑΕΚ έδινε τον κρίσιμο ευρωπαϊκό αγώνα, ο Εβρίτης μουσικός, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν επί σκηνής, βρήκε τρόπο να παρακολουθήσει λεπτό προς λεπτό τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις της αγαπημένης του ομάδας.

