Ο Όμιλος Καράτζη αναδεικνύεται True Leader 2024

Ανάμεσα σε περισσότερες από, μόλιςπληρούσαν τα αυστηρά και απολύτως αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Ο Όμιλος Καράτζη ξεχώρισε, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική του υπεροχή σε καίριους δείκτεςΗ διάκριση βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής:, που αντανακλά τη σταθερή οικονομική απόδοση, την αποτελεσματική διοίκηση και την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον., στοιχείο που καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του Ομίλου στους ανθρώπους του, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οργανωτικής του δομής., ως αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας, στρατηγικού σχεδιασμού, καινοτομίας και ισχυρής παρουσίας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά., που επιβεβαιώνει την οικονομική ευρωστία, τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική αξιοπιστία του Ομίλου έναντι συνεργατών, προμηθευτών και θεσμικών φορέων.Παράλληλα, ο Όμιλος Καράτζη υλοποιεί ένασε καίριους τομείς της οικονομίας, με έμφαση στην, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου. Ενδεικτικά:, ολοκληρωμένου σε μόλις, έργο-ορόσημο για τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Καράτζης Μίλτος : Deputy COO Ομίλου Καράτζη

Καράτζης Μίλτος : Deputy COO Ομίλου Καράτζη, Κωνσταντέλος Νικήτας - President & Group CEO , ICAP CRIF

, με μπαταρίες συνολικής ισχύος, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα του ενεργειακού συστήματος., μέσω της, με την αγορά νέου extruder και την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας., με έργα υψηλών προδιαγραφών που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν και ενισχύουν το αποτύπωμα του Ομίλου στον κλάδο.Στον τομέα της φιλοξενίας, τοαποτελεί ένα νέο, εμβληματικό τουριστικό έργο υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών φιλοξενίας και τη δημιουργία ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας για τον προορισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνούς αγοράς.Παράλληλα, τοαποτελεί μια στρατηγική επένδυση στον τομέα της ψυχαγωγίας και του οικογενειακού τουρισμού, ενταγμένη στη φιλοσοφία δημιουργίας ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυξημένες προδιαγραφές ασφάλειας και υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα, συγκαταλέγεται, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου Καράτζη, υλοποιώντας ένα στοχευμένο πλάνο επέκτασης με έμφαση στη βελτιστοποίηση λειτουργιών, την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Η πορεία ανάπτυξής της εντάσσεται στη συνολική στρατηγική βιώσιμης μεγέθυνσης και διαφοροποίησης του Ομίλου, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία του χαρτοφυλακίου του.Κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής απονομής, το βραβείο παρέλαβε ο, Deputy COO του Ομίλου, εκπροσωπώντας τη Διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων.Η διάκριση αυτή αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου Καράτζη, της προσήλωσής του στηκαι της ικανότητάς του να δημιουργείΙδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους ανθρώπους του Ομίλου Καράτζη, οι οποίοι με επαγγελματισμό, αφοσίωση και συλλογική προσπάθεια αποτελούν τον πυρήνα αυτής της επιτυχίας.Ο Όμιλος ευχαριστεί επίσης τηνγια τη διοργάνωση του θεσμού, ενός θεσμού κύρους που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα.