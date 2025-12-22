Ο Όμιλος Καράτζη αναδεικνύεται True Leader 2024
Μία κορυφαία διάκριση επιχειρηματικής αριστείας απέσπασε ο Όμιλος Καράτζη, ο οποίος αναδείχθηκε True Leader 2024 στο πλαίσιο του θεσμού της ICAP CRIF, που εδώ και 15 χρόνια επιβραβεύει τις πλέον υγιείς, δυναμικές και αξιόπιστες επιχειρήσεις της χώρας
Ανάμεσα σε περισσότερες από 85.000 εταιρείες και επιχειρηματικούς ομίλους, μόλις 105 εταιρείες και 9 όμιλοι πληρούσαν τα αυστηρά και απολύτως αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Ο Όμιλος Καράτζη ξεχώρισε, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική του υπεροχή σε καίριους δείκτες βιωσιμότητας, ανάπτυξης και χρηματοοικονομικής αξιοπιστίας.
Η διάκριση βασίστηκε, μεταξύ άλλων, στα εξής:
• Υψηλή κερδοφορία (EBITDA), που αντανακλά τη σταθερή οικονομική απόδοση, την αποτελεσματική διοίκηση και την ανθεκτικότητα του Ομίλου σε ένα απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.
• Ισχυρό μέγεθος και συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στοιχείο που καταδεικνύει τη μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική του Ομίλου στους ανθρώπους του, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οργανωτικής του δομής.
• Ηγετική θέση στους κλάδους δραστηριοποίησής του, ως αποτέλεσμα πολυετούς εμπειρίας, στρατηγικού σχεδιασμού, καινοτομίας και ισχυρής παρουσίας τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά.
• Υψηλό ICAP CRIF Credit Score, που επιβεβαιώνει την οικονομική ευρωστία, τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική αξιοπιστία του Ομίλου έναντι συνεργατών, προμηθευτών και θεσμικών φορέων.
Παράλληλα, ο Όμιλος Καράτζη υλοποιεί ένα ευρύ και δυναμικό επενδυτικό πλάνο σε καίριους τομείς της οικονομίας, με έμφαση στην ενέργεια, τη βιομηχανία και τον τουρισμό, ενισχύοντας τη διαφοροποίηση και τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού του μοντέλου. Ενδεικτικά:
• Κατασκευή του πρώτου ΚΥΤ 33/400 kV στην Ελλάδα από ιδιώτη επενδυτή, ολοκληρωμένου σε μόλις 15 μήνες, έργο-ορόσημο για τις ενεργειακές υποδομές της χώρας.
• Ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ενέργειας, με μπαταρίες συνολικής ισχύος 400 MW, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την αποδοτικότητα του ενεργειακού συστήματος.
• Επέκταση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη Γερμανία, μέσω της BSK Lakufol, με την αγορά νέου extruder και την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας.
• Στρατηγικές επενδύσεις στον τουρισμό και τη φιλοξενία, με έργα υψηλών προδιαγραφών που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν και ενισχύουν το αποτύπωμα του Ομίλου στον κλάδο.
Στον τομέα της φιλοξενίας, το NANA ROYAL HOTEL αποτελεί ένα νέο, εμβληματικό τουριστικό έργο υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, την παροχή ολοκληρωμένων εμπειριών φιλοξενίας και τη δημιουργία ουσιαστικής προστιθέμενης αξίας για τον προορισμό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνούς αγοράς.
Παράλληλα, το PANTHEON WATERPARK & PANTHEON NANA HOTEL αποτελεί μια στρατηγική επένδυση στον τομέα της ψυχαγωγίας και του οικογενειακού τουρισμού, ενταγμένη στη φιλοσοφία δημιουργίας ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυξημένες προδιαγραφές ασφάλειας και υψηλή λειτουργική αποδοτικότητα, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον εξελιγμένων water parks της Ευρώπης, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.
Η Panellenic αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου Καράτζη, υλοποιώντας ένα στοχευμένο πλάνο επέκτασης με έμφαση στη βελτιστοποίηση λειτουργιών, την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Η πορεία ανάπτυξής της εντάσσεται στη συνολική στρατηγική βιώσιμης μεγέθυνσης και διαφοροποίησης του Ομίλου, ενισχύοντας τη σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη αξία του χαρτοφυλακίου του.
Κατά τη διάρκεια της λαμπρής τελετής απονομής, το βραβείο παρέλαβε ο Μιλτιάδης Καράτζης, Deputy COO του Ομίλου, εκπροσωπώντας τη Διοίκηση και το σύνολο των εργαζομένων.
Η διάκριση αυτή αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου Καράτζη, της προσήλωσής του στη βιώσιμη ανάπτυξη και της ικανότητάς του να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για την οικονομία και την κοινωνία.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους ανθρώπους του Ομίλου Καράτζη, οι οποίοι με επαγγελματισμό, αφοσίωση και συλλογική προσπάθεια αποτελούν τον πυρήνα αυτής της επιτυχίας.
Ο Όμιλος ευχαριστεί επίσης την ICAP CRIF για τη διοργάνωση του θεσμού True Leaders, ενός θεσμού κύρους που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ελληνική επιχειρηματικότητα.
