Η Lidl Ελλάς στηρίζει και αυτά τα Χριστούγεννα τον Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού μέσω της κάρτας Lidl Plus

Φέτος, για 13η συνεχή χρονιά, η Lidl Ελλάς ενώνει τις δυνάμεις της με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εξασφαλίζοντας ουσιαστική στήριξη, ανακούφιση και ελπίδα στα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων