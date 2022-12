Oι «Best Performer in Greece by bwin» του Νοεμβρίου στη EuroLeague!

Κλείσιμο

Οι παίκτες που ξεχώρισαν, που «τερμάτισαν» το σύστημα αξιολόγησης. Αυτοί που με τα κατορθώματα τους αναδείχθηκαν τον Νοέμβριο σε «Best Performer in Greece by bwin», για τις ελληνικές ομάδες. Η, Επίσημος Εθνικός Χορηγός της Turkish Airlines EuroLeague, παρουσιάζει τους παίκτες, που βάσει ranking, «τράβηξαν» πάνω τους τα φώτα.Ο Σάσα Βεζένκοφ συνέχισε τις υψηλές… πτήσεις στη EuroLeague και τον Νοέμβριο, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί και MVP του μήνα, συνολικά στη διοργάνωση. Ο 27χρονος φόργουορντ ήταν το επιθετικό… όπλο της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στην αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο. Ο Βεζένκοφ με 20 πόντους και 13 ριμπάουντ, έφτασε στην επίτευξη ενός ακόμα double - double στην καριέρα του, σημειώνοντας νέο ρεκόρ με 43 βαθμούς στο ranking. Έγινε ο κορυφαίος παίκτης σε αξιολόγηση ενός αγώνα στην ιστορία του Ολυμπιακού και παράλληλα ο μοναδικός όλων των εποχών στη EuroLeague, που καταγράφει τέτοιο νούμερο με μόλις 7 σουτ εντός πεδιάς. Ο διεθνής με την εθνική Βουλγαρίας φόργουορντ και στη «διαβολοβδομάδα» αποτέλεσε τον κορυφαίο παίκτη των ελληνικών ομάδων στη EuroLeague. Μπορεί στο Τελ Αβίβ ο Ολυμπιακός να ηττήθηκε από τη Μακάμπι, ωστόσο εκείνος ήταν και πάλι ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του. Στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Άλμπα Βερολίνου, ήταν καθοριστικός, ώστε οι Πειραιώτες να πανηγυρίσουν τη νίκη.Την πιο ολοκληρωμένη εμφάνιση με τα «ερυθρόλευκα», μέχρι τώρα στη σεζόν, πραγματοποίησε ο Κώστας Σλούκας στις 10 Νοεμβρίου κόντρα στην Παρτιζάν, στο ΣΕΦ. Ο Έλληνας γκαρντ ήταν ο «X-Factor» στη νίκη του Ολυμπιακού, μετά από δύο στη σειρά εντός έδρας ήττες. Σε 26 λεπτά συμμετοχής είχε 17 πόντους (3/4 τρίποντα) με 8 ριμπάουντ φτάνοντας τους 25 βαθμούς στο ranking, με αποτέλεσμα ν’ αναδειχθεί σε «Best Performer in Greece by bwin» της 7ης αγωνιστικής.«Καυτός» Ντέρικ!Την 3η συνεχόμενη νίκη του στη EuroLeague πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας. Ο Ντέρικ Γουίλιαμς ήταν εκπληκτικός σε ακόμα ένα παιχνίδι για το «τριφύλλι», καθώς συνέβαλε τα μέγιστα για να φύγει η ομάδα του Ντέγιαν Ράντονιτς με το «διπλό» από τη Λιθουανία. Ο Αμερικανός φόργουορντ με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 κόψιμο, έφτασε τους 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Παίξε Υπεύθυνα