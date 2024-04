H KRAFT Paints λανσάρει την ΑΙ εφαρμογή «Chat in Color»

Το προηγμένο εργαλείο «Chat in Color» είναι από σήμερα διαθέσιμο δωρεάν για όλους μέσω της ιστοσελίδας της KRAFT Paints . Χάρις σε αυτό η εταιρεία πραγματώνει για άλλη μια φορά το μόττο της, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσει τη διαδικασία επιλογής χρώματος. Ένα συναρπαστικό εργαλείο που αφήνει άπλετο χώρο για προσωπική έκφραση και εξατομικευμένο στυλ, διευρύνοντας σημαντικά τις δημιουργικές δυνατότητες κάθε ανθρώπου.Αρχικά, ο χρήστης μπορεί να περιγράψει την ιδανική του απόχρωση πληκτρολογώντας για παράδειγμα «Κόκκινα - πορτοκαλί φθινοπωρινά φύλλα που πέφτουν» ή «Καλοκαιρινός ουρανός με ελαφριά νέφωση» ή να ανεβάσει μια φωτογραφία που την περιέχει. Η εφαρμογή παρουσιάζει εικόνες βασισμένες στην περιγραφή και έπειτα προβάλλει στον χρήστη 8 χρωματικές προτάσεις, από τις οποίες καλείται να επιλέξει εκείνη που είναι πιο κοντά σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Έτσι, μέσα από μια σύντομη και εύκολη διαδικασία προκύπτουν 8 αποχρώσεις, από τις οποίες ο χρήστης πρέπει να διαλέξει τη μία. Πάνω σε αυτή έχει την ευχέρεια να επηρεάσει τη θερμοκρασία του χρώματος, τον κορεσμό και τη φωτεινότητα. Το τελικό ιδανικό χρώμα που προκύπτει αντιστοιχίζεται με έναν έως τρεις κωδικούς από τις υπάρχουσες χρωματικές βεντάλιες της(Inspired Collection, Reflective Collection, Colors of Greece, Color Moods, RAL), ενώ στο τέλος εμφανίζονται προτεινόμενοι συνδυασμοί με άλλες αποχρώσεις.Ουσιαστικά, το Chat in Color παράγει αποχρώσεις βασισμένες στην ανθρώπινη έμπνευση και φαντασία, γεφυρώνοντας τον θαυμαστό κόσμο των χρωμάτων με τα συναισθήματα και τις αποχρώσεις της Φύσης. Μετατρέπει λέξεις ή προτάσεις που περιγράφουν ένα χρώμα σε εικόνες και ανευρίσκει την κοντινότερη απόχρωση από τις βεντάλιες της KRAFT Paints.Το ευφυές αυτό εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο από ιδιώτες όσο και από επαγγελματίες (ελαιοχρωματιστές, ιδιοκτήτες χρωματοπωλείων), που μπορούν να οπτικοποιήσουν το προσδοκώμενο χρώμα με λίγα κλικ.Η νέα εφαρμογή συμβαδίζει πλήρως με τη φιλοσοφία ενός πραγματικά καινοτόμου brand, διαφοροποιεί την KRAFT Paints από τον ανταγωνισμό, αλλά έρχεται και πιο κοντά στα «θέλω» του πελάτη. Ταυτόχρονα, επεκτείνει με ευρηματικό τρόπο το νόημα της καμπάνιαςπου ξεκίνησε το 2023. Τώρα, η προσωπική έκφραση μέσω του χρώματος αποκτάει και τη διάσταση του να κάνεις chat με ένα τεχνολογικό εργαλείο που σε νιώθει και σε καταλαβαίνει!Μπείτε τώρα στο https://kraftpaints.com/kraft-tools/ai-color-gen , δοκιμάστε το νέο εργαλείο, βρείτε τη νέα αγαπημένη σας απόχρωση και εξαντλείστε τις δημιουργικές δυνατότητες που σας δίνει η τεχνολογία και στην επιλογή χρώματος!Δείτε περισσότερα για το πως χρησιμοποιείται το εργαλείο παρακάτω: