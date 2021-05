COSMOTE TV: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω 5G στον τελικό Κυπέλλου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση μέσω δικτύου πέμπτης γενιάς στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τελικού Κυπέλλου Ελλάδος. Η COSMOTE TV προχώρησε σε μια πιλοτική εφαρμογή, που περιελάμβανε την απομακρυσμένη διαχείριση 2 ρομποτικών καμερών και την μετάδοση εικόνας και ήχου, μέσω COSMOTE 5G, χωρίς τη χρήση καλωδίων οπτικών ινών. Το use case αυτό, αλλάζει τα δεδομένα τόσο στην τηλεοπτική κάλυψη αθλητικών, πολιτιστικών και άλλων γεγονότων, όσο και στην εμπειρία θέασης, ανοίγοντας το δρόμο για μετάβαση από τα παραδοσιακά μέσα μετάδοσης, σε πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις, χάρη στα δίκτυα πέμπτης γενιάς.Οι 2 ρομποτικές κάμερες της COSMOTE TV διέθεταν ειδικό, ασύρματο, 5G ready εξοπλισμό της εταιρείας Telmaco και ήταν τοποθετημένες στην αρένα του σταδίου. Ο χειρισμός τους γινόταν εξ’ ολοκλήρου απομακρυσμένα, αφού το χαμηλό latency του COSMOTE 5G επέτρεπε την ανταπόκριση τους σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια του τελικού. Έτσι, υπήρχε ακρίβεια στις κινήσεις δεν χάθηκε η προβολή καμίας σημαντικής φάσης ενός τόσο κρίσιμου αγώνα, όπως ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος. Η εικόνα που κατέγραφαν οι 2 ρομποτικές κάμερες «ταξίδευαν» μέσω του COSMOTE 5G απευθείας από το γήπεδο, στα studios της COSMOTE TV, με εικόνα και ήχο υψηλής ευκρίνειας, σε απόλυτο συγχρονισμό και χωρίς καμία καθυστέρηση.Ο Executive Director Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Δικτύων Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Τσώνης, δήλωσε σχετικά: «Τα επόμενα χρόνια, καινοτόμες εφαρμογές, που αξιοποιούν τα δίκτυα πέμπτης γενιάς, θα αλλάξουν πολλούς κλάδους της οικονομίας, όπως τους ξέραμε έως σήμερα. Η πιλοτική εφαρμογή μέσω του COSMOTE 5G αποδεικνύει ακριβώς αυτό, αφού ανοίγει νέους δρόμους στις τηλεοπτικές μεταδόσεις και παραγωγές. Έχοντας φέρει πρώτοι το 5G στην ελληνική αγορά, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εργαζόμαστε εντατικά, για να φέρουμε τα οφέλη αυτής της νέας τεχνολογίας, σε όλη τη χώρα».Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Content & Production Operations της COSMOTE TV, κ. Δημοσθένης Βασιλόπουλος, σημείωσε: «Η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της COSMOTE TV. Είμαστε χαρούμενοι που πραγματοποιήσαμε την πρώτη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα μέσω δικτύου πέμπτης γενιάς. Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία, για να μπορούμε διαχρονικά να προσφέρουμε στους τηλεθεατές μας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, με τον πιο σύγχρονο τρόπο».Οι υψηλές ταχύτητες και ο πάρα πολύ χαμηλός χρόνος απόκρισης των δικτύων 5G, θα επιτρέψουν μελλοντικά τη δυνατότητα παραγωγής και αναμετάδοσης εικόνας και ήχου υψηλής ευκρίνειας, χωρίς την ανάγκη οχήματος τηλεοπτικής παραγωγής (OB van), με δυναμικές λήψεις από διαφορετικές οπτικές γωνίες, ακόμη και με ταυτόχρονη ροή από κάθε μία σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό, η απομακρυσμένη τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση ειδήσεων, συνεντεύξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, αθλητικών γεγονότων κ.λπ. θα γίνει γρηγορότερη, ευκολότερη, αποτελεσματικότερη και με χαμηλότερο κόστος. Αντίστοιχα, η εμπειρία θέασης αναβαθμίζεται, καθώς ο θεατής θα μπορεί να βιώνει την ψυχαγωγική εμπειρία σαν να βρίσκεται πραγματικά εκεί.Ο CEO της Telmaco, κ. Δημήτρης Κυριαζής, σημείωσε: «πρωταρχικός στόχος στην εταιρεία μας είναι να βοηθάμε τους συνεργάτες μας να καινοτομούν και να χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα μέσα για την εξυπηρέτηση και την αναβάθμιση της εμπειρίας του τελικού πελάτη ή του συνδρομητή. Η σύνθετη αυτή τεχνολογική υλοποίηση μέσω του δικτύου COSMOTE 5G ανταποκρίνεται απόλυτα στο όραμα της Telmaco».Για την υλοποίηση του use case χρησιμοποιήθηκαν οι μονάδες AIR320-5G της AVIWEST, ρομποτικές κάμερες BirdDog UHD P400 σε συνδυασμό με τη μονάδα StreamHub για τον συγχρονισμό, την επικοινωνία και την αποκωδικοποίηση των σημάτων, από και προς το control room. Η αξιοποίηση του COSMOTE 5G έδωσε τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνας υψηλής ευκρίνειας και τον απομακρυσμένο χειρισμό των καμερών από το control room.Πρώτη στην Ελλάδα, η COSMOTE διέθεσε εμπορικά υπηρεσίες 5ης γενιάς, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας. Το 5G δεν αποτελεί απλά την επόμενη γενιά ασύρματης τεχνολογίας, αλλά εγκαινιάζει μια εποχή υψηλών ταχυτήτων και απεριόριστων δυνατοτήτων.Το COSMOTE 5G είναι ήδη διαθέσιμο, σε 17 πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, μαζί με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές οι μέγιστες ταχύτητες ξεπερνούν το 1Gbps. Το COSMOTE 5G θα συνεχίσει να επεκτείνεται μέσα στη χρονιά σε ακόμη περισσότερες περιοχές της χώρας, με στόχο η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη να ξεπεράσει το 50% έως το τέλος του 2021.Πρόσβαση στο δίκτυο COSMOTE 5G έχουν όλοι οι συνδρομητές COSMOTE, ιδιώτες κι επιχειρήσεις, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση κι ανεξαρτήτως προγράμματος (συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο, καρτοκινητή). Μόνη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν 5G συσκευή που έχει πιστοποιηθεί στο δίκτυο COSMOTE. Χάρη στη συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές, η COSMOTE διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα πιστοποιημένων 5G συσκευών. Η λίστα με τις συσκευές είναι διαθέσιμη στο cosmote.gr COSMOTE GIGASPEED NETWORKΤο COSMOTE GIGASPEED NETWORK διαμορφώνει τις υποδομές που οδηγούν την Ελλάδα στο μέλλον. Με τεχνολογίες αιχμής, όπως το 5G και το Fiber to the Home, το COSMOTE GIGASPEED NETWORK ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, ανοίγοντας απεριόριστες δυνατότητες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους. Έχοντας δεσμευτεί να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Με περίπου €5 δισ. επενδύσεις την περασμένη δεκαετία και με επενδυτικό πλάνο ύψους €2 δισ. για την τρέχουσα τετραετία, δημιουργεί τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit.