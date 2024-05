To Grand Opening του flagship store της, γιόρτασε η PUMA

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, μεταξύ άλλων, και οι: Ελένη Φουρέιρα, FY, Ηλίας Γκότσης, Πέτρος Μάνταλος, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Σάββας Γιαντσής, Αλεξία Κούβελα, Παναγιώτης Καραΐσκος, Κόνι Μεταξά, Στέφανος Ντούσκος, Harold Moukoudi, Κώστας Μαρτάκης, Natasha Kay, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Gaia Μερκούρη, Φωτεινή Τράκα, Up In The Hype, Rebel Same, Αλέξανδρος Πολυχρονιάδης, Ανούσα Μελλά, Κάτια Ταραμπάνκο, Khay Be, Έλενα Γαλύφα, Μάγκυ Χαραλαμπίδου και πολλοί άλλοι.Η ενέργεια των προσκεκλημένων και τα vibes της εκδήλωσης αποτυπώθηκαν μέσω των social καναλιών τους, δημιουργώντας social media buzz!Φυσικά, πέρα από τα experiential units, οι καλεσμένοι απόλαυσαν το dj set του DJ Klou, και τα all-time favorite cocktails, Paloma & Frozen Margarita με Jose Cuervo, την No.1 Τεκίλα σε πωλήσεις στον κόσμο. Η Jose Cuervo, έχει συμμετάσχει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς, κερδίζοντας βραβεία για την ποιότητά της ενώ διανέμεται σε περισσότερες από 100 χώρες στον κόσμο! Ο οίκος της Jose Cuervo ιδρύθηκε το 1795 και είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος παραγωγός Τεκίλα στον κόσμοΜε το κλείσιμο της βραδιάς όλοι οι καλεσμένοι παρέλαβαν το giveaway PUMA gift: έναν μαγικό fish-eye lens και ένα αναμνηστικό μπρελόκ με το all time classics PUMA SUEDE!