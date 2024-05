Παγκόσμια Ημέρα Μητέρας: «Μαμάδες Έμπνευση» στη Nova

Μάρα Δαρμουσλή - Μοντέλο - ΗθοποιόςΜυρτώ Κάζη - Δημοσιογράφος - Εκδότρια Yes I Do, BoomΡεβέκκα Καμχή - Ιδιοκτήτρια ΓκαλερίΌλγα Κεφαλογιάννη - Υπουργός Τουρισμού - Βουλευτής Α' ΑθηνώνΜάρω Κολίρη - Συμβουλευτική ΨυχολόγοςΟλυμπία Κρασαγάκη - ΦωτογράφοςΣοφία Νομικού - Παρουσιάστρια - Beauty InfluencerΧριστίνα Πουλίτση - ΥψίφωνοςΜαρία Παπιδάκη - Ραδιοφωνικός Παραγωγός - ΔημοσιογράφοςΈλενα Συλλιγνάκη - Δημιουργός No Baby NewsΘυμούνται τι είναι αυτό που έχουν πάρει από την δική τους μαμά, ζουν ξανά την πρώτη τους συνάντηση με τα μωρά τους, μοιράζονται τη συμβουλή που θα έδιναν στο παιδί τους αν γίνει γονιός και μας συστήνονται μέσα από το δικό τους μοναδικό και ξεχωριστό μητρικό μονοπάτι. Όλες τους δυναμικές, ανεξάρτητες, ξεχωριστές, μητέρες που εμπνέουν με διαφορετικές πορείες αλλά κοινό στόχο την ανιδιοτελή αγάπη για τα παιδιά τους!Οι συνεντεύξεις θα προβάλλονται, τον Μάιο, στον αέρα των καναλιών Novacinema, στην πλατφόρμα ΕΟΝ αλλά στο επίσημο κανάλι της Nova στο YouTube.Παράλληλα, τιμώντας τη Μητρότητα στο Novalifε, θα υπάρχει ολοήμερο αφιέρωμα με ταινίες έχοντας για πρωταγωνίστριες δυναμικές, τρυφερές, ανεξάρτητες, αφοσιωμένες και μοναδικές μητέρες.16:00 H κοινωνική ταινία «Full Time» με τους Laure Calamy, Anne Suarez, Cyril Guei σε σκηνοθεσία του Eric Gravel17:30 Η δραματική κομεντί «Θεέ Μου, Είσαι Εκεί; (Are You There, God? It’s Me, Margaret)» με τους Rachel McAdams, Kathy Bates, Abby Ryder Fortson σε σκηνοθεσία της Kelly Fremon Craig19:15 H περιπέτεια «Proxima» με τους Matt Dillon, Eva Green, , Sandra Huller, Nancy Tate σε σκηνοθεσία της Alice Winocour21:00 Η κοινωνική ταινία «Παράλληλες Μητέρες (Parallel Mothers), υποψήφια για 2 βραβεία Oscar, της καλύτερης ηθοποιού για τη Penelope Cruz και της καλύτερης μουσικής με τους Penelope Cruz, Julieta Serrano, Milena Smit σε σκηνοθεσία του Pedro Almodovar23:00 To αστυνομικό θρίλερ «Μαζί ή Τίποτα (In the Fade)» με τους Diane Kruger, Adam Bousdoukos, Numan Acar σε σκηνοθεσία του Fatih Akin00:45 H δραματική κομεντί «Τα Παιδιά των Άλλων (Other People’s Children)» με τους Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni σε σκηνοθεσία της Rebecca ZlotowskiΑπόλαυσε το αφιέρωμα στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.