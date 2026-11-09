Όλο και χειρότερη η διατροφή όσων παραγγέλνουν συχνά delivery – Τo «κακό» των προσφορών
Όλο και χειρότερη η διατροφή όσων παραγγέλνουν συχνά delivery – Τo «κακό» των προσφορών
Οι προσφορές δεν μειώνουν μόνο το κόστος της παραγγελίας, αλλά μπορούν να επηρεάσουν και το τι τελικά θα επιλέξουμε - Τι έδειξε νέα έρευνα
Όταν ανοίγουμε μια εφαρμογή delivery, άλλοτε γνωρίζουμε ήδη τι θέλουμε να φάμε και άλλοτε αποφασίζουμε βλέποντας τις διαθέσιμες επιλογές. Πόσο επηρεάζουν, όμως, την τελική μας απόφαση όσα βλέπουμε στην οθόνη; Οι προσφορές, οι εκπτώσεις και ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένες οι εφαρμογές μπορούν να μας κατευθύνουν προς λιγότερο υγιεινές επιλογές, σύμφωνα με νέα έρευνα που εξετάζει πώς το ψηφιακό περιβάλλον του φαγητού επηρεάζει τις αποφάσεις των καταναλωτών.
Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Health Policy Centre του SAHMRI, δημοσιεύθηκε στο Australian and New Zealand Journal of Public Health και έδειξε ότι οι καταναλωτές συνδέουν σε μεγάλο βαθμό τις εφαρμογές delivery με το fast food και το φαγητό που επιλέγουν ως «λιχουδιά» ή απόλαυση και όχι με την υγιεινή διατροφή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, με επικεφαλής ερευνητές του Health Policy Centre του SAHMRI, δημοσιεύθηκε στο Australian and New Zealand Journal of Public Health και έδειξε ότι οι καταναλωτές συνδέουν σε μεγάλο βαθμό τις εφαρμογές delivery με το fast food και το φαγητό που επιλέγουν ως «λιχουδιά» ή απόλαυση και όχι με την υγιεινή διατροφή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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