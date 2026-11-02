5 κινήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος – Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο

Με το μήνυμα «Δώσε προβάδισμα στην πρόληψη. Όχι στον καρκίνο!», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος ενημερώνει για τους βασικούς παράγοντες κινδύνου και τα μέτρα που προστατεύουν το ήπαρ