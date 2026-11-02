5 κινήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος – Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο
5 κινήσεις που μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του ήπατος – Ποιοι πρέπει να προσέχουν περισσότερο
Με το μήνυμα «Δώσε προβάδισμα στην πρόληψη. Όχι στον καρκίνο!», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος ενημερώνει για τους βασικούς παράγοντες κινδύνου και τα μέτρα που προστατεύουν το ήπαρ
Με κεντρικό μήνυμα: «Δώσε προβάδισμα στην πρόληψη. Όχι στον καρκίνο!», η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) υλοποίησε μια νέα καμπάνια σε στάσεις λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, επιδιώκοντας να φέρει την πρόληψη πιο κοντά στους πολίτες.
Από τις 3 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, το μήνυμα της καμπάνιας «συναντούσε» καθημερινά το κοινό στον αστικό ιστό, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία της υγείας του ήπατος ξεκινά από την ενημέρωση, την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από τις 3 έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, το μήνυμα της καμπάνιας «συναντούσε» καθημερινά το κοινό στον αστικό ιστό, υπενθυμίζοντας ότι η προστασία της υγείας του ήπατος ξεκινά από την ενημέρωση, την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου και την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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