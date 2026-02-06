Κάνετε σεξ για να μην τσακωθείτε; Ξανασκεφτείτε το
Κάνετε σεξ για να μην τσακωθείτε; Ξανασκεφτείτε το
Μπορεί το σεξ να είναι αγχολυτικό αλλά όταν γίνεται με κίνητρο την αποφυγή σύγκρουσης, τότε συνδέεται με υψηλότερο στρες την επόμενη μέρα
Η σεξουαλική δραστηριότητα συχνά παρουσιάζεται ως ένα «φυσικό αγχολυτικό» στην καθημερινότητα των ζευγαριών. Μια νέα μελέτη, όμως, έρχεται να βάλει πιο καθαρά όρια σε αυτή την ιδέα: το σεξ συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα στρες την ίδια ημέρα, αλλά το όφελος δεν φαίνεται να «κρατά» μέχρι την επόμενη. Επιπλέον, ο λόγος για τον οποίο τελείται η σεξουαλική επαφή αποδεικνύεται κρίσιμος. Όπως αναφέρεται στο Archives of Sexual Behavior, όταν λειτουργεί ως τρόπος αποφυγής έντασης ή σύγκρουσης, μπορεί να συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα στρες, 24 ώρες αργότερα.
Γιατί είχε σημασία να εξεταστεί «στην πράξη»
Η αντίληψη ότι η σωματική οικειότητα μπορεί να ανακουφίσει από την ένταση δεν είναι απλώς «πολιτισμικό κλισέ». Ψυχολογικές θεωρίες για την τρυφερή επαφή υποστηρίζουν ότι η σωματική εγγύτητα μπορεί να μειώνει αρνητικά συναισθήματα. Με τη σειρά της, η σεξουαλική δραστηριότητα έχει συνδεθεί με την απελευθέρωση ορμονών και νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη ρύθμιση του στρες, όπως η οξυτοκίνη και τα ενδογενή οπιοειδή.
