Από το κοτόπουλο μέχρι το βουβάλι – Μία διαιτολόγος εξηγεί ποιο κρέας είναι πιο υγιεινό

Η κατανάλωση κρέατος παραμένει υψηλή σε πολλές χώρες, παρά τις συστάσεις για περιορισμό. Μια ειδικός εξηγεί τη θρεπτική αξία κάθε είδους κρέατος από το κοτόπουλο μέχρι το βουβάλι