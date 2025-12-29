Το ταπεινό φυτό από τη Βραζιλία με απροσδόκητη δράση κατά φλεγμονής και αρθρίτιδας
Νέα μελέτη δείχνει ότι αυτό το βραζιλιάνικο φυτό, που χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική της χώρας, παρουσιάζει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, μειώνει τον πόνο και μπορεί να προστατεύσει τις αρθρώσεις
Ένα φυτό που φύεται φυσικά στις ακτές της Βραζιλίας και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες στην παραδοσιακή ιατρική φαίνεται πως επιβεβαιώνει επιστημονικά τη φαρμακευτική του αξία. Ο λόγος για το Joseph’s Coat, με την επιστημονική ονομασία Alternanthera littoralis, το οποίο, σύμφωνα με νέα μελέτη, παρουσιάζει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση, ανακουφίζει από τον πόνο και μπορεί να προστατεύει τις αρθρώσεις από βλάβες που σχετίζονται με την αρθρίτιδα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες τριών κορυφαίων πανεπιστημίων της Βραζιλίας (του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του Grande Dourados (UFGD), του Κρατικού Πανεπιστημίου της Campinas (UNICAMP) και του Κρατικού Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (UNESP) και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Ethnopharmacology.
