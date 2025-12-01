Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για την οφθαλμοπάθεια της Τζούντι Ντεντς
Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για την οφθαλμοπάθεια της Τζούντι Ντεντς
Ως «M» έβλεπε τα πάντα στον κόσμο της κατασκοπείας, στην πραγματική ζωή, όμως, η Judi Dench χάνει σταδιακά την όρασή της εκτός κάμερας. Τι είναι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που της «κλέβει» την όραση και τι θα πρέπει να γνωρίζουμε
Η γυναίκα που στη μεγάλη οθόνη ενσάρκωνε την απόλυτη αυθεντία, τη διαύγεια και τον απόλυτο έλεγχο ως «M» στις πιο πρόσφατες ταινίες του James Bond, σήμερα δυσκολεύεται ακόμη και να αναγνωρίσει πρόσωπα στην πραγματική ζωή.
Η 90χρονη σήμερα Judi Dench μπορεί στη μεγάλη οθόνη να «έβλεπε τα πάντα» στον κόσμο της κατασκοπείας, πλέον χάνει σταδιακά την όρασή της εκτός κάμερας. Αν και είχε αποκαλύψει το 2012 τη διάγνωσή της με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ITV News, η ηθοποιός δήλωσε ότι «πλέον δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανέναν»: «Δεν μπορώ πια να δω», είπε. «Δεν μπορώ να δω την τηλεόραση. Δεν μπορώ να δω για να διαβάσω».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η 90χρονη σήμερα Judi Dench μπορεί στη μεγάλη οθόνη να «έβλεπε τα πάντα» στον κόσμο της κατασκοπείας, πλέον χάνει σταδιακά την όρασή της εκτός κάμερας. Αν και είχε αποκαλύψει το 2012 τη διάγνωσή της με εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο ITV News, η ηθοποιός δήλωσε ότι «πλέον δεν μπορεί να αναγνωρίσει κανέναν»: «Δεν μπορώ πια να δω», είπε. «Δεν μπορώ να δω την τηλεόραση. Δεν μπορώ να δω για να διαβάσω».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα