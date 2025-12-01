Εκφύλιση ωχράς κηλίδας: Όλα όσα θα πρέπει να ξέρετε για την οφθαλμοπάθεια της Τζούντι Ντεντς

Ως «M» έβλεπε τα πάντα στον κόσμο της κατασκοπείας, στην πραγματική ζωή, όμως, η Judi Dench χάνει σταδιακά την όρασή της εκτός κάμερας. Τι είναι η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας που της «κλέβει» την όραση και τι θα πρέπει να γνωρίζουμε