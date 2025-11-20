Pouches νικοτίνης και συμβατικό τσιγάρο – Τι πρέπει να ξέρουμε

Μια σχετικά πιο ασφαλή εναλλακτική λύση θεωρείται πως έχουν πλέον στα χέρια τους οι καπνιστές που αδυνατούν να διακόψουν τη βλαβερή τους συνήθεια - Ωστόσο παραμένει επιτακτική η ανάγκη κανένα καπνικό προϊόν να μην είναι προσβάσιμο σε εφήβους