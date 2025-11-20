Pouches νικοτίνης και συμβατικό τσιγάρο – Τι πρέπει να ξέρουμε
Μια σχετικά πιο ασφαλή εναλλακτική λύση θεωρείται πως έχουν πλέον στα χέρια τους οι καπνιστές που αδυνατούν να διακόψουν τη βλαβερή τους συνήθεια - Ωστόσο παραμένει επιτακτική η ανάγκη κανένα καπνικό προϊόν να μην είναι προσβάσιμο σε εφήβους
Οι καπνιστές έχουν πλέον στα χέρια τους μια εναλλακτική επιλογή συγκριτικά με το συμβατικό τσιγάρο. Πρόκειται για τα pouches νικοτίνης που ήδη κυκλοφορούν στη χώρα μας. Είναι σακουλάκια νικοτίνης – μοιάζουν με σακουλάκια τσαγιού – και δεν περιέχουν καπνό, μόνο νικοτίνη. Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η μετάβαση (switch) των καπνιστών από το συμβατικό τσιγάρο σε καπνικά προϊόντα από το στόμα, όπως το snus και η μετεξέλιξη αυτού, τα pouches, συσχετίζεται με καλύτερους δείκτες υγείας όσον αφορά τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο και τη ΧΑΠ, δηλαδή τις κατεξοχήν νόσους που «ταλαιπωρούν» τους καπνιστές.
Από την άλλη μεριά τα καπνικά είδη ανεξαρτήτως μορφής – συμβατικό τσιγάρο, ηλεκτρονικό τσιγάρο, snus, pouches – παραμένουν ένα προϊόν που δεν απευθύνεται σε ανήλικους και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει «να πέσει στα χέρια τους», όσο και αν η σκληρή πραγματικότητα στην Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα δείχνει το αντίθετο. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD 2024 που έριξε φως στη συμπεριφορά των μαθητών ηλικίας 15-16 ετών σε 37 ευρωπαϊκές χώρες, διαπιστώθηκε ότι οι Έλληνες έφηβοι υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σχεδόν σε όλους τους δείκτες που αφορούν το κάπνισμα. Συγκεκριμένα, το 54% δηλώνει ότι έχει καπνίσει παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό τσιγάρο, έναντι 48% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ σημαντικά υψηλότερο ποσοστό αναφέρει ότι έχει «εύκολη πρόσβαση» στα προϊόντα αυτά. Πρόκειται για στοιχεία που καθιστούν εξαιρετικά σημαντική την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης μέσω των κατάλληλων πολιτικών.
