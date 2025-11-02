Η ενδομητρίωση «χτύπησε» την καρδιά της – 29χρονη Ιρλανδή έρχεται στην Ελλάδα για χειρουργική επέμβαση
Η ενδομητρίωση «χτύπησε» την καρδιά της – 29χρονη Ιρλανδή έρχεται στην Ελλάδα για χειρουργική επέμβαση

Η Λίζα Γουόλς αναζητά εξειδικευμένη χειρουργική θεραπεία στη χώρα μας, καθώς η ενδομητρίωση, που αντιμετωπίζει έχει επηρεάσει ζωτικά της όργανα

ygeiamou.gr team
Στην Ελλάδα θα ταξιδέψει τις επόμενες ημέρες μια νεαρή Ιρλανδή από την πόλη Λίμερικ, προκειμένου να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση για ενδομητρίωση.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα των Irish Times, η νόσος της Λίζα Γουόλς έχει πλέον «χτυπήσει» την καρδιά και το διάφραγμά της, μειώνοντας δραματικά την ποιότητα ζωής της.

Η 29χρονη διαγνώστηκε το 2023 με ενδομητρίωση τέταρτου σταδίου, έπειτα από σχεδόν δέκα χρόνια συνεχών επισκέψεων σε γιατρούς και αναζήτησης της αιτίας των πόνων που τη βασάνιζαν.

ygeiamou.gr team
