Η «ακτινογραφία» της νόσου Πάρκινσον στην Ελλάδα: Πού και ποιους πλήττει περισσότερο
Η «ακτινογραφία» της νόσου Πάρκινσον στην Ελλάδα: Πού και ποιους πλήττει περισσότερο
Για πρώτη φορά, μια ελληνική μελέτη αναδεικνύει τον πλήρη «χάρτη», με στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, και δείχνει την επίπτωση, τον επιπολασμό και τη θνησιμότητα ανά ηλικία, φύλο και γεωγραφική περιοχή
Την πρώτη ολοκληρωμένη εκτίμηση του «επιδημιολογικού φορτίου» της νόσου Πάρκινσον στην Ελλάδα αποτυπώνει για πρώτη φορά έρευνα, τα ευρήματα της οποίας έδειξαν πως η Θεσσαλία κατέχει μία αρνητική πρωτιά, με διπλάσια νέα περιστατικά να καταγράφονται ανά έτος σε σύγκριση με άλλες περιοχές.
Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο Neurological Sciences, βασίστηκε σε δεδομένα συνταγογράφησης από την πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία στη χώρα για τη νόσο Πάρκινσον, τη χρόνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που προκαλείται από την απώλεια νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε κινητικές διαταραχές, όπως η μυϊκή δυσκαμψία και η βραδύτητα των κινήσεων, καθώς και σε μη-κινητικά συμπτώματα. Σημειώνεται πως, παγκοσμίως, αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική νόσο, με ταχέως αυξανόμενη εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η έρευνα, που δημοσιεύεται στο Neurological Sciences, βασίστηκε σε δεδομένα συνταγογράφησης από την πλατφόρμα ΗΔΙΚΑ, καλύπτοντας σχεδόν το σύνολο των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία στη χώρα για τη νόσο Πάρκινσον, τη χρόνια, προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή που προκαλείται από την απώλεια νευρώνων που παράγουν ντοπαμίνη στον εγκέφαλο, οδηγώντας σε κινητικές διαταραχές, όπως η μυϊκή δυσκαμψία και η βραδύτητα των κινήσεων, καθώς και σε μη-κινητικά συμπτώματα. Σημειώνεται πως, παγκοσμίως, αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική νόσο, με ταχέως αυξανόμενη εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα