Ένας γιατρός δίνει 8 συμβουλές ευεξίας και αντιγήρανσης – Και θέλει να τρώμε όσπρια ακόμη και στο πρωινό!

Όλοι θέλουμε να μεγαλώσουμε και να γεράσουμε με ευεξία και όσο το δυνατό λιγότερα προβλήματα υγείας. Ο Δρ Michael Greger, γιατρός και συγγραφέας του βιβλίου ‘How Not to Age: The Scientific Approach to Getting Healthier as You Get Older‘, μοιράζεται απλές αλλά ουσιαστικές στρατηγικές για να επιβραδύνουμε τη γήρανση και να μειώσουμε τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών, χωρίς να καταφύγουμε σε δαπανηρές θεραπείες ή προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «έχουμε τεράστια δύναμη να καθορίσουμε τη μοίρα της υγείας μας και τη μακροζωία μας», και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σωστής διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής.Ο Dr. Greger στο πιο πρόσφατο έργο του, επικεντρώνεται στο πώς μπορούμε να αναστρέψουμε τη διαδικασία της γήρανσης και να μειώσουμε τις ασθένειες που σχετίζονται με αυτήν, επισημαίνοντας πως η γήρανση είναι βασικός παράγοντας κινδύνου για πολλές χρόνιες παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος και ο διαβήτης.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr