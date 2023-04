Ευεξία, δημιουργικότητα, λιγότερο στρες: Τρεις καλοί λόγοι να βάλετε φυτά στο χώρο σας – Και δεν είναι οι μόνοι

«Τα φυτά διαφέρουν τόσο από τα ζώα, που είναι εύκολο για πολλούς να τα θεωρούν εξωγήινα και διαφορετικά από εμάς. Οι περισσότεροι εκτιμούν πόσο όμορφα φαίνονται τα λουλούδια και τα δέντρα και γνωρίζουν ότι η φωτοσύνθεση είναι απαραίτητη για τη ζωή. Αλλά η ψυχική και σωματική μας σχέση με τη φυτική ζωή είναι πιο βαθιά από ό,τι θα περίμενε κανείς».Τις παραπάνω λέξεις και φράσεις επιλέγει ο Λέκτορας Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Edge Hill, Sven Batke, για την εισαγωγή του πρόσφατου άρθρο του στο Conversation με τίτλο How plants can change your state of mind, πώς τα φυτά δηλαδή μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή μας μα και την κοσμοθεωρία μας αν λάβουμε υπ’ όψιν το διπλό νόσημα της λέξης “state of mind”, καλώντας μας να γνωρίσουμε τα πολύτιμα δώρα της φύσης ουσιαστικά, πέρα από την αισθητική τους διάσταση.Διαβάστε περισσότερα στο