Κορωνοϊός: Υπερδιπλασιάστηκαν τα αυτοδιαγνωστικά τεστ το 2022

Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια αυτοέλεγχοι (self test) για κορωνοϊό διενεργήθηκαν μέσα στο 2022 στην Ελλάδα, ήτοι 7 εκατομμύρια περισσότεροι απ’ ότι την προηγούμενη χρονιά. Οι αριθμοί αυτοί αφορούν στην ατομική πρωτοβουλία των πολιτών να αγοράζουν και να κάνουν μόνοι τους self test, και δεν περιλαμβάνει τα δωρεάν τεστ τα οποία διένειμαν τα ιδιωτικά φαρμακεία κυρίως στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας μελετών IQVIA το διάστημα Φεβρουάριος 2022 – Ιανουάριος 2023 τα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας διένειμαν 11,87 εκατομμύρια τεστ για κορωνοϊό και επίσης άλλα 350.000 διπλά τεστ για κορονοϊό και γρίπη, ήτοι σύνολο 12,2 εκατομμύρια τεστ. Αντίστοιχα, ένα δωδεκάμηνο πριν, δηλαδή το διάστημα Φεβρουάριος 2021 – Ιανουάριος 2022 είχαν διακινηθεί από το ίδιο κανάλι 4,84 εκατομμύρια τεστ κορωνοϊού. Να θυμίσουμε ότι τότε δεν κυκλοφορούσαν self test για κορωνοϊό και γρίπη.Διαβάστε περισσότερα στο