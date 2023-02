Ευτυχία: Τέσσερα απλά μυστικά για να την κατακτήσουμε

Κλείσιμο

Η ευτυχία κρύβεται στα μικρά και στα απλά. Όσο κλισέ κι αν ακούγεται, αυτό παρουσιάζεται μέσα από ένα νέο βιβλίο που υπογράφουν ο καθηγητής ψυχιατρικής Robert Waldinger και ο κλινικός ψυχολόγος Marc Shulz και το οποίο βασίζεται στη μακροβιότερη μελέτη της ανθρώπινης ευτυχίας.Το βιβλίο The Good Life and how to live it: Lessons from the World's Longest Study on Happiness βασίζεται στη Μελέτη Ανάπτυξης Ενηλίκων του Χάρβαρντ που παρακολούθησε τη ζωή 724 ανδρών από τη Βοστώνη για 80 χρόνια -από το 1938- και στη συνέχεια παρακολούθησε την ευτυχία των παιδιών τους.