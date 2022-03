Καρκίνος Πνεύμονα – Ασθενείς: Δέσμη μέτρων για καλύτερη πρόσβαση στις σωτήριες θεραπείες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σε κομβικό σημείο βρίσκεται η Ελλάδα αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου. Εντός του Μαρτίου ξεκινά το πρώτο προληπτικό πρόγραμμα εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού και έπονται αντίστοιχα προγράμματα για τον καρκίνο του παχέος εντέρου και του τραχήλου της μήτρας. Μελέτη του Σουηδικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας (ΙΗΕ) προτείνει βελτιώσεις που πρέπει να κάνει η χώρα στην αντιμετώπιση ενός ακόμη συχνού καρκίνου, αυτού του πνεύμονα.To ygeiamou.gr συνάντησε τον Thomas Hofmarcher, Οικονομολόγο Υγείας στο ΙΗΕ, έναν εκ των τριών ερευνητών της μελέτης “Diagnosed but not treated – How to improve patients access to advanced NSCLC treatment in Europe & Greece” στο περιθώριο του συνέδριου του Economist με θέμα την «Ατζέντα της Ελλάδας για την καταπολέμηση του καρκίνου στον μετά-Covid κόσμο».Η ενιαία στρατηγική στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που επιβεβαιώνεται μέσω του προγράμματος Europe’s Beating Cancer Plan που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2021. Αφορμή για τη δράση αυτή, οι μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ στην πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις και ογκολογικές θεραπείες.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr