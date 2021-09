Άσθμα: Γιατί επιδεινώνεται τη νύχτα – Οι ειδικοί απαντούν

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τους πάσχοντες από άσθμα, το γεγονός ότι η σοβαρότητα της πάθησης συχνά επιδεινώνεται τη νύχτα αποτελεί κοινό τόπο, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν το γιατί. Το διαρκές ερώτημα των επιστημόνων, λοιπόν, είναι σε ποιο βαθμό το εσωτερικό κιρκαδιανό ρολόι του οργανισμού -αντίθετα με συμπεριφορές όπως ο ύπνος και οι σωματικές δραστηριότητες- συμβάλλει στην επιδείνωση της σοβαρότητας του άσθματος.Χρησιμοποιώντας δύο πρωτόκολλα του κιρκαδιανού συστήματος ερευνητές από το Νοσοκομείο Brigham and Women και το Πανεπιστήμιο Oregon Health & Science καθόρισαν την επιρροή του κιρκαδιανού συστήματος, αποκαλύπτοντας σε σχετική δημοσίευση στο The Proceedings of the National Academy of Sciences τον σημαντικό ρόλο του βιολογικού ρολογιού στο άσθμα. Σημειώνουν, μάλιστα, ότι η κατανόηση των μηχανισμών που επηρεάζουν τη σοβαρότητα του άσθματος θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στη μελέτη όσο και στη θεραπεία της πάθησης.Διαβάστε περισσότερα στο