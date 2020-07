Πόσο καλά «πιάνει» η μύτη σας; Δείτε από ποια νόσο κινδυνεύετε κατά 50% λιγότερο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι μεγαλύτερης ηλικίας ενήλικες που μπορούν να μυρίσουν τα τριαντάφυλλα διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο εμφάνισηςσύμφωνα με νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια που συσχετίζει την όραση, την ακοή, την αφή και την όσφρηση με την γνωστική ικανότητα. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο Alzheimer’s and Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.Οι ηλικιωμένοι που μπορούν να αναγνωρίσουν τις μυρωδιές από τα τριαντάφυλλα, το διαλυτικό, το νέφτι και τα λεμόνια και παράλληλα έχουν διατηρήσει την αίσθηση της ακοής, της όρασης και της αφής ενδέχεται να διατρέχουν μειωμένο κατά το ήμισυ κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας συγκριτικά με τους συνομιλήκους τους που έχουν διαπιστωμένη έκπτωση των παραπάνω αισθήσεων.Διαβάστε περισσότερα στο