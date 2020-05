Άσθμα: Ο απρόσμενος παράγοντας που διπλασιάζει τις πιθανότητες κρίσης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα νέο άρθρο στο Annals of Allergy, Asthma and Immunology, το επιστημονικό περιοδικό του American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI) φιλοξενεί έρευνα του Πανεπιστημίου του Πίτσμπεργκ που επισημαίνει ότι πολύ λίγος ύπνος, αλλά και περιστασιακά ο υπερβολικός ύπνος, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους ενήλικες με άσθμα και να τους οδηγήσει σε σχετικές κρίσεις ευκολότερα.Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι η κακή ποιότητα ύπνου έχει αρνητική επίδραση στα συμπτώματα άσθματος στους εφήβους. Η συγκεκριμένη μελέτη δείχνει ότι οι ενήλικες με άσθμα επηρεάζονται αρνητικά από τον λίγο ύπνο, και μερικές φορές από τον υπερβολικό.Διαβάστε περισσότερα στο