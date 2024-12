Τι θέλουμε (πραγματικά) από τις διακοπές των Χριστουγέννων – Θα εκπλαγείτε με την απάντηση που δίνει ο ένας στους δύο

«All I want for Christmas is you» λέει ένα από τα πιο διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που εξακολουθούμε να ακούμε μέχρι και σήμερα κάθε εορταστική περίοδο. Παρότι η Mariah Carey δε ζητά ούτε δώρο ούτε χιόνι, παρά μόνο τον αγαπημένο της, περίπου ένας στους δύο Αμερικανούς έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, καθώς στις γιορτές θέλει απλά να μείνει λίγο μόνος!

56% των Αμερικανών δηλώνει ότι ο χρόνος για τον εαυτό τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, ωστόσο σχεδόν οι μισοί (46%) δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια μέσα στις γιορτές.



Είναι γεγονός ότι η εορταστική περίοδος δεν είναι συνώνυμη της χαράς και της οικογενειακής θαλπωρής για όλους, ειδικά όσους πενθούν ή ταλαιπωρούνται από χρόνια ψυχικά νοσήματα. Υπό αυτό το πρίσμα, μια νεότερη μελέτη του Ιατρικού Κέντρου και Κολλεγίου Ιατρικής Wexner του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο αποκαλύπτει ότι