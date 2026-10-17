Επεισόδια στο κέντρο του Μιλάνου με πέτρες και δακρυγόνα - Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία και στη Μπολόνια, βίντεο

Οι συγκρούσεις στο Μιλάνο σημειώθηκαν μπροστά από τον εμβληματικό ναό Ντουόμο, όταν ομάδες ατόμων που διαδήλωναν κατά της ακρίβειας άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών - Δείτε live

κατά της ακρίβειας εξελίχθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να γίνει χρήση δακρυγόνων. Επεισόδια καταγράφηκαν και στη Μπολόνια, όπου η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να διαλύσει συγκεντρωμένους.



Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι συγκρούσεις στο Μιλάνο σημειώθηκαν στην πλατεία μπροστά από τον εμβληματικό γοτθικό καθεδρικό ναό Ντουόμο, όταν ομάδες διαδηλωτών άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.







Δείτε live εικόνα από το Μιλάνο:







Συγκρούσεις στη διάσημη στοά Galleria Vittorio Emanuele II Μέρος των διαδηλωτών αποσπάστηκε από την κύρια πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Galleria Vittorio Emanuele II, τη γνωστή εμπορική στοά πολυτελών καταστημάτων που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.



Κλείσιμο



Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καταστηματάρχες κατέβασαν τα ρολά των επιχειρήσεών τους, ενώ τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνθηκαν, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις.



Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στο κλείσιμο του κεντρικού σταθμού του Μετρό Duomo, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην πλατεία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα επεισόδια αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.



Ho grande rispetto per le migliaia di persone che oggi hanno manifestato pacificamente, anche partecipando alla mobilitazione indetta dalla CGIL che ha visto anche la partecipazione dei leader della sinistra. Qualunque siano le idee per le quali si manifesta, la partecipazione è alla base di qualunque sana democrazia. Dall’altro lato, però, non possiamo ignorare quanto accaduto in altre piazze italiane. A Milano, come mostrano queste immagini, lanci di pietre contro le Forze dell’Ordine, agenti feriti, danneggiamenti e violenze che hanno costretto a interrompere il corteo. A Torino sono state fermate persone con sanpietrini e martelletti frangivetro. A Bologna i disordini hanno portato alla chiusura precauzionale della stazione ferroviaria. Teppisti che sfruttano le manifestazioni per seminare il caos, aggredire chi garantisce la sicurezza e tenere in ostaggio intere città. Manifestare è un diritto. Mettere a ferro e fuoco le nostre città non lo è. Rinnovo la mia richiesta alle opposizioni: non siano ambigue su questo. Condannino senza ambiguità queste violenze e lancino un appello chiaro affinché ogni mobilitazione sia pacifica. Di fronte a scene del genere, il rifiuto deve essere unanime. Ogni reticenza diventa giustificazione. Il silenzio non è accettabile. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 17, 2026 Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το Σάββατο στο κέντρο του Μιλάνου, όταν διαδήλωσηεξελίχθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα να γίνει χρήση δακρυγόνων. Επεισόδια καταγράφηκαν και στηόπου η αστυνομία χρησιμοποίησεγια να διαλύσει συγκεντρωμένους.Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι συγκρούσεις στο Μιλάνο σημειώθηκαν στην πλατεία μπροστά από τον εμβληματικό γοτθικό καθεδρικό, όταν ομάδες διαδηλωτών άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα, επιχειρώντας να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους και να αποκαταστήσουν την τάξη στην περιοχή.Μέρος των διαδηλωτών αποσπάστηκε από την κύρια πορεία και κατευθύνθηκε προς τητη γνωστή εμπορική στοά πολυτελών καταστημάτων που βρίσκεται δίπλα στην πλατεία του καθεδρικού ναού.Εκεί, αστυνομικοί επιχείρησαν να απομακρύνουν ομάδες κουκουλοφόρων, ενώ η ένταση επεκτάθηκε στους γύρω δρόμους.Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, καταστηματάρχες κατέβασαν τα ρολά των επιχειρήσεών τους, ενώ τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνθηκαν, προκειμένου να αποφύγουν τις συγκρούσεις.Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στο κλείσιμο του κεντρικού σταθμού του Μετρό Duomo, εξαιτίας της κατάστασης που επικρατούσε στην πλατεία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τα επεισόδια αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, ενώ πραγματοποιήθηκαν και συλλήψεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους.



Μελόνι για τα επεισόδια: Δικαίωμα η διαδήλωση, όχι να παραδίδονται οι πόλεις στις φλόγες Την έντονη αντίδραση της Τζόρτζια Μελόνι προκάλεσαν τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Μιλάνο, με την πρωθυπουργό της Ιταλίας να καταδικάζει τις συγκρούσεις και τις καταστροφές, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδοκιμάσουν χωρίς επιφυλάξεις τη βία.



Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευσε με βίντεο από τα επεισόδια στην πλατεία Ντουόμο του Μιλάνου, η Μελόνι υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στη διαδήλωση αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για επιθέσεις και καταστροφές.



«Η διαδήλωση είναι δικαίωμα. Το να βάζουμε φωτιά και να καταστρέφουμε τις πόλεις μας δεν είναι» ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός έκανε λόγο για «χούλιγκαν που εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να σπείρουν το χάος, να επιτεθούν σε όσους εγγυώνται την ασφάλεια και να κρατήσουν ολόκληρες πόλεις σε ομηρία».



«Επαναλαμβάνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: να μην υπάρχει καμία ασάφεια σε αυτό το ζήτημα. Να καταδικάσει χωρίς περιστροφές αυτές τις βιαιότητες και να απευθύνει σαφή έκκληση ώστε κάθε κινητοποίηση να είναι ειρηνική», τόνισε.



Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι απέναντι σε τέτοιες εικόνες η καταδίκη πρέπει να είναι καθολική.



«Μπροστά σε τέτοιες σκηνές, η αποδοκιμασία πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή δεν είναι αποδεκτή», ανέφερε.



Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός διαχώρισε τους διαδηλωτές που συμμετείχαν ειρηνικά στις κινητοποιήσεις από όσους προχώρησαν σε βίαιες ενέργειες.



«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τους χιλιάδες ανθρώπους που διαδήλωσαν σήμερα ειρηνικά, ακόμη και για όσους συμμετείχαν στην κινητοποίηση που διοργάνωσε η CGIL και στην οποία συμμετείχαν επίσης ηγέτες της Αριστεράς», ανέφερε.



Η Μελόνι υπογράμμισε ότι, ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις ή τα αιτήματα των διαδηλωτών, η συμμετοχή των πολιτών αποτελεί βασικό συστατικό μιας υγιούς δημοκρατίας.



«Όποιες κι αν είναι οι ιδέες για τις οποίες διαδηλώνει κανείς, η συμμετοχή αποτελεί τη βάση κάθε υγιούς δημοκρατίας», σημείωσε.



Επεισόδια και επτά συλλήψεις στη Μπολόνια Αντίστοιχη ένταση επικράτησε και στη Μπολόνια, στη βόρεια Ιταλία, όπου διαδήλωση κατέληξε επίσης σε συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.



Όπως μετέδωσε το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA, η αστυνομία χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να διαλύσει ομάδες διαδηλωτών, ενώ προχώρησε σε επτά συλλήψεις.



Τα επεισόδια στην Ιταλία σημειώνονται την ίδια ημέρα με τις εκτεταμένες κινητοποιήσεις στη γειτονική Γαλλία, όπου δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση του κόστους ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.