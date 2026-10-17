Μακρόν για τα επεισόδια: Να ενωθούμε απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα τιμωρηθούν
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Γαλλία Διαδηλώσεις Επεισόδια Εμανουέλ Μακρόν

Μακρόν για τα επεισόδια: Να ενωθούμε απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα τιμωρηθούν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας τονίζει ότι η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας ενώ στηρίζει τα όργανα της τάξης

Μακρόν για τα επεισόδια: Να ενωθούμε απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα τιμωρηθούν
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Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε όσους «σπέρνουν το χάος», γράφει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, μία ημέρα εκτεταμένων επεισόδιων σε όλη τη χώρα στο περιθώριο των διαδηλώσεων για την εκπαίδευση και το κόστος ζωής.

Ο Μακρόν τονίζει καταρχάς ότι η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας και προσθέτει ότι τα πρόσωπα που προκάλεσαν καταστροφές σε δημόσια κτίρια θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Εκφράζει τη στήριξή του στις δυνάμεις της τάξης και, τέλος, επισημαίνει ότι αυτοί που «σπέρνουν το χάος» εμποδίζουν όσους θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά.

Η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν:

Δεν υπάρχει χώρος για βία στη Δημοκρατία μας.

Όσοι προκάλεσαν καταστροφές, επιτέθηκαν σε νομαρχίες και καταστήματα, και λεηλάτησαν ακόμη και τα δημαρχεία μας, θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν.

Στις δυνάμεις της τάξης, που διασφαλίζουν το δικαίωμα στη διαδήλωση, εκφράζω την υποστήριξη του Έθνους.

Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι στους σπορείς του χάους, οι οποίοι δεν επιδιώκουν παρά να καταστρέψουν τους θεσμούς μας και εμποδίζουν όσους εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους να το πράξουν.
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