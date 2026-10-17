Μακρόν για τα επεισόδια: Να ενωθούμε απέναντι σε όσους σπέρνουν το χάος, όσοι προκάλεσαν καταστροφές θα τιμωρηθούν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας τονίζει ότι η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας ενώ στηρίζει τα όργανα της τάξης