«Ευλογία που είμαι ζωντανή»: Η στιγμή που αυτοκίνητο «μπουκάρει» σε κομμωτήριο στις ΗΠΑ, με τραύματα στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΠΑ Αυτοκίνητο κομμωτήριο Τραυματίες

«Ευλογία που είμαι ζωντανή»: Η στιγμή που αυτοκίνητο «μπουκάρει» σε κομμωτήριο στις ΗΠΑ, με τραύματα στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι, βίντεο

Αρχικά ο οδηγός ενός μαύρου αυτοκινήτου φαίνεται με χαμηλή ταχύτητα να προσπαθεί να το παρκάρει σε χώρο μπροστά από την επιχείρηση, ξαφνικά το αμάξι αναπτύσσει απότομα ταχύτητα και σπάει την κεντρική τζαμαρία

«Ευλογία που είμαι ζωντανή»: Η στιγμή που αυτοκίνητο «μπουκάρει» σε κομμωτήριο στις ΗΠΑ, με τραύματα στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι, βίντεο
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο που φαίνεται η στιγμή που ένα αυτοκίνητο εισβάλλει σε κομμωτήριο στο Τζάκσονβιλ των ΗΠΑ γκρεμίζοντας τη βιτρίνα του. 

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας εντός του καταστήματος, αρχικά ο οδηγός ενός μαύρου αυτοκινήτου φαίνεται με χαμηλή ταχύτητα να προσπαθεί να το παρκάρει σε χώρο μπροστά από την επιχείρηση. Ξαφνικά το αμάξι αναπτύσσει απότομα ταχύτητα και αφού σπάει την κεντρική τζαμαρία μπαίνει μέσα στο μαγαζί.

Μάλιστα την ώρα εκείνη ένα ζευγάρι στέκεται μπροστά στον πάγκο μιλώντας με μια γυναίκα από το προσωπικό, με το αυτοκίνητο να τους χτυπάει χωρίς ευτυψώς να τραυματιστεί κανείς.

Δείτε το βίντεο

Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:30, το περασμένο Σάββατο όταν η μαύρη BMW έσπασε την τζαμαρία του κομμωτηρίου Zinke Hair Studio, κοντά στο εμπορικό κέντρο St. Johns Town Center, και εισέβαλε στον χώρο, διανύοντας περίπου εννέα μέτρα πριν ακινητοποιηθεί.

Εκείνη τη στιγμή, η Όμπρι Σίμπσον-Γκόθαμ και ο σύζυγός της, Στίβεν Γκόθαμ, είχαν μόλις ολοκληρώσει το κούρεμά τους και βρίσκονταν στον πάγκο του ταμείου. Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω τους, ρίχνοντας τη γυναίκα στο έδαφος και παγιδεύοντας τον σύζυγό της ανάμεσα στο μπροστινό μέρος του οχήματος και τον πάγκο. «Δεν είχαμε χρόνο να αντιδράσουμε», δήλωσε η γυναίκα, περιγράφοντας ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο και αμέσως είδαν το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς το μέρος τους.

Ο σύζυγός της άρχισε να φωνάζει στην οδηγό να κάνει όπισθεν, καθώς φοβόταν ότι θα συνέχιζε να πατά το γκάζι, προκαλώντας σοβαρότερους τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, και μία υπεύθυνη του κομμωτηρίου παγιδεύτηκε από το όχημα.


Οι τραυματισμοί και η κατάσταση της υγείας τους

Οι δύο σύζυγοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Η Όμπρι υπέστη τραύματα στο κεφάλι, για τα οποία χρειάστηκε τέσσερα ράμματα, ενώ έλαβε και ιατρική φροντίδα για το έντονο άγχος που της προκάλεσε το περιστατικό. Ο σύζυγός της υπέστη μώλωπες στον θώρακα και αντιμετώπισε πόνους στα πλευρά, στον αυχένα και στα γόνατα. Και οι δύο πήραν εξιτήριο το ίδιο βράδυ, χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρότερα τραύματα.

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Η Όμπρι δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της δυσκολεύονται ακόμη να ξεπεράσουν το σοκ. Μάλιστα, παρακολουθώντας το βίντεο της κάμερας ασφαλείας, συνειδητοποίησε ότι η καρέκλα στην οποία καθόταν λίγα λεπτά νωρίτερα βρισκόταν ακριβώς στην πορεία του αυτοκινήτου.

«Είμαι τόσο ευλογημένη που είμαι ζωντανή», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον συνιδιοκτήτη του κομμωτηρίου, η γυναίκα που οδηγούσε την BMW εργαζόταν σε γειτονική επιχείρηση. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στο αυτοκίνητο, ωστόσο αυτή η εξήγηση δεν έχει επιβεβαιωθεί.

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