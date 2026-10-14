Σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, στα 95 χιλιοστά έφτασε η βροχή
Σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, στα 95 χιλιοστά έφτασε η βροχή
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, οδικούς άξονες και μέσα μεταφοράς ενώ πλημμύρισαν σχολεία και σταθμοί του μετρό
Συνεχίζεται ακατάπαυστα η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από χθες την Κωνσταντινούπολη, με πλημμυρισμένους δρόμους, εγκλωβισμένους πολίτες και οχήματα, ζημιές σε κατοικίες και σχολεία και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Σε ορισμένες συνοικίες της Πόλης καταγράφηκαν έως 95 χιλιοστά βροχής.
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, οδικούς άξονες και μέσα μεταφοράς. Σχολεία και σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν.
Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης σχολείου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο Μπέικοζ πλημμύρισε σχολική αυλή, ενώ νερά εισχώρησαν στον σταθμό μετρό Χατζιοσμάν.
Στον Βόσπορο, τα λασπόνερα που κατέληξαν στη θάλασσα έδωσαν καφέ χρώμα στις ακτές του Σαριγέρ και του Μπέικοζ.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε στην Πόλη. Το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών (AKOM) ανακοίνωσε ότι σε επτά περιοχές καταγράφηκαν 50 έως 95 χιλιοστά βροχής, προειδοποιώντας για τη συνέχιση των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων και τις επόμενες ημέρες.
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, οδικούς άξονες και μέσα μεταφοράς. Σχολεία και σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν.
Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης σχολείου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο Μπέικοζ πλημμύρισε σχολική αυλή, ενώ νερά εισχώρησαν στον σταθμό μετρό Χατζιοσμάν.
Jaka kiša izazvala poplave u Istanbulu otežavajući svakodnevnicu u gradu na Bosforu https://t.co/U7yjs1vPtb— Anadolu BHSC (@aa_balkans) October 14, 2026
Στον Βόσπορο, τα λασπόνερα που κατέληξαν στη θάλασσα έδωσαν καφέ χρώμα στις ακτές του Σαριγέρ και του Μπέικοζ.
Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε στην Πόλη. Το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών (AKOM) ανακοίνωσε ότι σε επτά περιοχές καταγράφηκαν 50 έως 95 χιλιοστά βροχής, προειδοποιώντας για τη συνέχιση των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων και τις επόμενες ημέρες.
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