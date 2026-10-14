Σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, στα 95 χιλιοστά έφτασε η βροχή
ΚΟΣΜΟΣ
Κωνσταντινούπολη Κακοκαιρία Ζημιές Πλυμμήρες

Σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, στα 95 χιλιοστά έφτασε η βροχή

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, οδικούς άξονες και μέσα μεταφοράς ενώ πλημμύρισαν σχολεία και σταθμοί του μετρό

Σφοδρή κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη, στα 95 χιλιοστά έφτασε η βροχή
1 ΣΧΟΛΙΟ
Συνεχίζεται ακατάπαυστα η ισχυρή κακοκαιρία που πλήττει από χθες την Κωνσταντινούπολη, με πλημμυρισμένους δρόμους, εγκλωβισμένους πολίτες και οχήματα, ζημιές σε κατοικίες και σχολεία και μεγάλες καθυστερήσεις στις μετακινήσεις. Σε ορισμένες συνοικίες της Πόλης καταγράφηκαν έως 95 χιλιοστά βροχής.

Οι άσχημες καιρικές συνθήκες προκάλεσαν προβλήματα σε σχολικές εγκαταστάσεις, οδικούς άξονες και μέσα μεταφοράς. Σχολεία και σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν.

Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης σχολείου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Στο Μπέικοζ πλημμύρισε σχολική αυλή, ενώ νερά εισχώρησαν στον σταθμό μετρό Χατζιοσμάν.



Στον Βόσπορο, τα λασπόνερα που κατέληξαν στη θάλασσα έδωσαν καφέ χρώμα στις ακτές του Σαριγέρ και του Μπέικοζ.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση προκλήθηκε στην Πόλη. Το Κέντρο Συντονισμού Καταστροφών (AKOM) ανακοίνωσε ότι σε επτά περιοχές καταγράφηκαν 50 έως 95 χιλιοστά βροχής, προειδοποιώντας για τη συνέχιση των ισχυρών βροχοπτώσεων και των θυελλωδών ανέμων και τις επόμενες ημέρες.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης