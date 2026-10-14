Χαμός από τις βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά, πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, δρόμοι έγιναν ποτάμια, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βροχές Κωνσταντινούπολη Πλημμύρες

Χαμός από τις βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά, πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, δρόμοι έγιναν ποτάμια, δείτε βίντεο

H κακοκαιρία στην Τουρκία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο

Χαμός από τις βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά, πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, δρόμοι έγιναν ποτάμια, δείτε βίντεο
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Η κακοκαιρία σφυροκοπά περιοχές της Τουρκίας με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν «πορτοκαλί» συναγερμούς για διάφορες περιοχές καθώς οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.


Αρκετά ήταν τα προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη όπου καταγράφηκαν σκηνές χάους με δρόμους να γίνονται ποτάμια ενώ νερά μπήκαν και σε σταθμούς του Μετρό.



Σε μια περίπτωση στην περιοχή Εσενγιούρτ, γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με την περιπέτειά της να καταγράφεται σε βίντεο.

Ευτυχώς για την ίδια, κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της και να τη σώσουν.

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Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης Σουλτανγκαζί, Μπασάκσεχιρ, Μπεϊκόζ και Μπουγιούκτσεκμετζέ, όπου πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις και σχολικές εγκαταστάσεις.

Σε λύκειο του Μπουγιούκτσεκμετζέ, μαθητές τοποθέτησαν θρανία στη σειρά για να μπορέσουν να περάσουν πάνω από τα νερά και να μπουν στο σχολείο.

Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης προς την αυλή δημοτικού σχολείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Χαμός από τις βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά, πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, δρόμοι έγιναν ποτάμια, δείτε βίντεο

Στο Κιουτσούκ Τσεκμετζέ πυροσβέστες και διασώστες απεγκλώβισαν έναν άνθρωπο από πλημμυρισμένο υπόγειο διαμέρισμα, στο οποίο είχε επιστρέψει για να πάρει φάρμακα.
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