Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Χαμός από τις βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά, πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, δρόμοι έγιναν ποτάμια, δείτε βίντεο
Χαμός από τις βροχές στην Κωνσταντινούπολη: Γυναίκα παρασύρθηκε από τα νερά, πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό, δρόμοι έγιναν ποτάμια, δείτε βίντεο
H κακοκαιρία στην Τουρκία αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο
Η κακοκαιρία σφυροκοπά περιοχές της Τουρκίας με τους μετεωρολόγους να εκδίδουν «πορτοκαλί» συναγερμούς για διάφορες περιοχές καθώς οι ισχυρές βροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.
Αρκετά ήταν τα προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη όπου καταγράφηκαν σκηνές χάους με δρόμους να γίνονται ποτάμια ενώ νερά μπήκαν και σε σταθμούς του Μετρό.
Σε μια περίπτωση στην περιοχή Εσενγιούρτ, γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με την περιπέτειά της να καταγράφεται σε βίντεο.
Ευτυχώς για την ίδια, κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της και να τη σώσουν.
Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης Σουλτανγκαζί, Μπασάκσεχιρ, Μπεϊκόζ και Μπουγιούκτσεκμετζέ, όπου πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις και σχολικές εγκαταστάσεις.
Σε λύκειο του Μπουγιούκτσεκμετζέ, μαθητές τοποθέτησαν θρανία στη σειρά για να μπορέσουν να περάσουν πάνω από τα νερά και να μπουν στο σχολείο.
🌊Sarıyer'de sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Şelaleyi andıran görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. pic.twitter.com/WTBW11qN1x— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026
Αρκετά ήταν τα προβλήματα στην Κωνσταντινούπολη όπου καταγράφηκαν σκηνές χάους με δρόμους να γίνονται ποτάμια ενώ νερά μπήκαν και σε σταθμούς του Μετρό.
🌧️ İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026
🚇 Tavandan akan suları görenler şaşırdı. pic.twitter.com/FQmEoVLmq0
Σε μια περίπτωση στην περιοχή Εσενγιούρτ, γυναίκα παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά με την περιπέτειά της να καταγράφεται σε βίντεο.
Ευτυχώς για την ίδια, κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της και να τη σώσουν.
🌧️ İstanbul Esenyurt'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle göle dönen yolda bir kadın suya kapıldı.— Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) October 14, 2026
Çevredeki vatandaşlar, kadını kollarından tutarak akıntıdan kurtardı. pic.twitter.com/6udfWtvWKB
Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης Σουλτανγκαζί, Μπασάκσεχιρ, Μπεϊκόζ και Μπουγιούκτσεκμετζέ, όπου πλημμύρισαν σπίτια, επιχειρήσεις και σχολικές εγκαταστάσεις.
Σε λύκειο του Μπουγιούκτσεκμετζέ, μαθητές τοποθέτησαν θρανία στη σειρά για να μπορέσουν να περάσουν πάνω από τα νερά και να μπουν στο σχολείο.
Στο Σουλτανγκαζί κατέρρευσε τμήμα τοίχου αντιστήριξης προς την αυλή δημοτικού σχολείου, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Στο Κιουτσούκ Τσεκμετζέ πυροσβέστες και διασώστες απεγκλώβισαν έναν άνθρωπο από πλημμυρισμένο υπόγειο διαμέρισμα, στο οποίο είχε επιστρέψει για να πάρει φάρμακα.
Στο Κιουτσούκ Τσεκμετζέ πυροσβέστες και διασώστες απεγκλώβισαν έναν άνθρωπο από πλημμυρισμένο υπόγειο διαμέρισμα, στο οποίο είχε επιστρέψει για να πάρει φάρμακα.
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