Τουλάχιστον 57 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά χτυπήματα την τελευταία εβδομάδα, έξι παιδιά ανάμεσά τους
Τουλάχιστον 57 Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα από ισραηλινά χτυπήματα την τελευταία εβδομάδα, έξι παιδιά ανάμεσά τους
Η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ καταδίκασε την εντατικοποίηση των Ισραηλινών επιθέσεων στην περιοχή, εγείροντας ανησυχίες για πιθανή διάπραξη εγκλημάτων πολέμου
Τουλάχιστον 57 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους έξι παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας το διάστημα από τις 13 έως τις 20 Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καταδικάζοντας την εντατικοποίηση των ισραηλινών χτυπημάτων στην περιοχή.
Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, Θαμίν Αλ-Χιτάν, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα δεκάδες Παλαιστίνιοι να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.
«Εννέα μήνες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, πουθενά στη Γάζα δεν είναι ασφαλές για τους Παλαιστινίους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ.
Όπως υποστήριξε, οι θάνατοι αμάχων προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου, αλλά και για άλλες πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν θηριωδίες κατά του άμαχου πληθυσμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, από τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, οι 34 σκοτώθηκαν σε περιοχές που βρίσκονταν μακριά από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», τη ζώνη που έχει ορίσει το Ισραήλ ως περιοχή περιορισμένης πρόσβασης.
Ο Αλ-Χιτάν υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη γραμμή μετακινείται συνεχώς, δημιουργώντας, όπως είπε, διαρκή απειλή για τους αμάχους.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι φέρεται να ανοίγει πυρ εναντίον Παλαιστινίων μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη ζώνη, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι δηλώσεις του ΟΗΕ προστίθενται στις συνεχιζόμενες διεθνείς ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι συγκρούσεις εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό.
Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, Θαμίν Αλ-Χιτάν, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις επιθέσεις του τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα δεκάδες Παλαιστίνιοι να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.
«Εννέα μήνες μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας, πουθενά στη Γάζα δεν είναι ασφαλές για τους Παλαιστινίους», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ.
Όπως υποστήριξε, οι θάνατοι αμάχων προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου, αλλά και για άλλες πράξεις που ενδέχεται να συνιστούν θηριωδίες κατά του άμαχου πληθυσμού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας, από τους 57 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, οι 34 σκοτώθηκαν σε περιοχές που βρίσκονταν μακριά από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή», τη ζώνη που έχει ορίσει το Ισραήλ ως περιοχή περιορισμένης πρόσβασης.
Ανησυχία για τη «κίτρινη γραμμή»
Ο Αλ-Χιτάν υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη γραμμή μετακινείται συνεχώς, δημιουργώντας, όπως είπε, διαρκή απειλή για τους αμάχους.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό ότι φέρεται να ανοίγει πυρ εναντίον Παλαιστινίων μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται κοντά στη συγκεκριμένη ζώνη, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Οι δηλώσεις του ΟΗΕ προστίθενται στις συνεχιζόμενες διεθνείς ανησυχίες για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι συγκρούσεις εξακολουθούν να προκαλούν μεγάλες απώλειες στον άμαχο πληθυσμό.
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