Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα παραστεί στις τελετές κηδείας του πατέρα του για λόγους ασφαλείας, «είναι σημαδεμένος για θάνατο»
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Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα παραστεί στις τελετές κηδείας του πατέρα του για λόγους ασφαλείας, «είναι σημαδεμένος για θάνατο»

Σύμφωνα με το India Today, o γιος του Αλί Χαμενεΐ και διάδοχός του στην ηγεσία του Ιράν δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στις εκδηλώσεις για την κηδεία του πατέρα του μετά τις απειλητικές δηλώσεις του Ισραέλ Κατς

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα παραστεί στις τελετές κηδείας του πατέρα του για λόγους ασφαλείας, «είναι σημαδεμένος για θάνατο»
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Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δεν θα παραστεί στις τελετές κηδείας του πατέρα του, του πρώην ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξαιτίας σοβαρών ανησυχιών για την ασφάλειά του, μετά τις απειλές του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ότι είναι «σημαδεμένος για θάνατο».

Την αποκάλυψη έκανε ο εκπρόσωπος του σημερινού ανώτατου ηγέτη του Ιράν στην Ινδία, Αγιατολάχ Χακίμ Ελαχί, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο India Today. Όπως ανέφερε, η απόφαση συνδέεται με τις συνεχιζόμενες απειλές του Ισραήλ κατά της ιρανικής πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας.

Σύμφωνα με τον Αγιατολάχ Ελαχί, οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να δώσει το «παρών» στις τελετές, καθώς εξακολουθεί να θεωρείται πιθανός στόχος.


Αιτία οι απειλές Κατς

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την πρόσφατη τοποθέτηση του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, ο οποίος είχε απειλήσει ότι ο Χαμενεΐ είναι «σημαδεμένος για θάνατο». Η δήλωση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης, με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε μελλοντική απειλή θα αντιμετωπιστεί με «ισχυρή απάντηση».

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκε από αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις στις 28 Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται στο κείμενο.
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