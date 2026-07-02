Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν θα παραστεί στις τελετές κηδείας του πατέρα του για λόγους ασφαλείας, «είναι σημαδεμένος για θάνατο»

Σύμφωνα με το India Today, o γιος του Αλί Χαμενεΐ και διάδοχός του στην ηγεσία του Ιράν δεν αναμένεται να δώσει το «παρών» στις εκδηλώσεις για την κηδεία του πατέρα του μετά τις απειλητικές δηλώσεις του Ισραέλ Κατς