Ερντογάν κατά Αθήνας: Δεν ωφελεί ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή ασφάλεια λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων
ΚΟΣΜΟΣ
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Ερντογάν κατά Αθήνας: Δεν ωφελεί ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή ασφάλεια λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων

Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε επίσης το ΝΑΤΟ να άρει τα εμπόδια στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των συμμάχων

Ερντογάν κατά Αθήνας: Δεν ωφελεί ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την ευρωπαϊκή ασφάλεια λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων
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Την ένταξη της Τουρκίας σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την άμυνα και την ασφάλεια ζήτησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μία εβδομάδα πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, αφήνοντας έμμεσες αιχμές κατά της Ελλάδας για τη στάση της σε αυτό το ζήτημα. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε επίσης το ΝΑΤΟ να άρει τα εμπόδια στο εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των συμμάχων.

Απευθυνόμενος σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και των 32 κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία έχει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πυλώνα της Συμμαχίας.

«Ως μία από τις χώρες που έχουν λόγο στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πυλώνα της Συμμαχίας, θέλουμε να συμμετέχουμε σε όλες τις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας στην ευρωπαϊκή ήπειρο», δήλωσε.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους κοινοβουλευτικούς των κρατών-μελών να στηρίξουν την ένταξη της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας που έχει ανακοινώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.



«Περιμένουμε τη στήριξή σας για τη συμμετοχή της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να αφήσει στη συνέχεια αιχμές για τη στάση της Ελλάδας και της Κύπρου: «Δεν ωφελεί κανέναν ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων που διαθέτει η Τουρκία στον τομέα της άμυνας εξαιτίας στενών πολιτικών συμφερόντων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να δημιουργήσουμε, σε επίπεδο Συμμαχίας, ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας που θα εκτείνεται από το Τέξας έως την Άγκυρα, χωρίς αστερίσκους, εξαιρέσεις ή προϋποθέσεις».

Η Τουρκία επιδιώκει τα τελευταία χρόνια α ενταχθεί και στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο οι προσπάθειές της πέφτουν στο κενό. 



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«Να αρθούν τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία»

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να καταργήσει κάθε εμπόδιο που περιορίζει το εμπόριο αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ των κρατών-μελών της Συμμαχίας.

«Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να άρουμε τα εμπόδια στο εμπόριο της αμυντικής βιομηχανίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ισόρροπη και δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων», δήλωσε στους συμμετέχοντες.
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