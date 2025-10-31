Κομισιόν για συμμετοχή Τουρκίας στο SAFE: Δεν υπάρχει σύσταση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Η προσοχή μας στραμμένη στις διαπραγματεύσεις με Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο, επισήμανε ο υπεύθυνος Τύπου της Κομισιόν για αμυντικά θέματα
«Δεν έχουμε ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ούτε με την Τουρκία, ούτε με τη Νότια Κορέα. Εάν θέλουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια σύσταση που θα πάει στο Συμβούλιο. Μόλις λάβουμε εντολή από το Συμβούλιο, μπορούμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις, όπως κάνουμε αυτή τη στιγμή με το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά. Επομένως, αυτή τη στιγμή η προσοχή μας είναι στραμμένη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τόμας Ρενιέρ, υπεύθυνος Τύπου της Κομισιόν για αμυντικά θέματα.
Ο ίδιος ρωτήθηκε για τη συμμετοχή των δυο χωρών στο αμυντικό πρόγραμμα της ΕΕ, λέγοντας ότι «χρειαζόμαστε χρόνο για να αξιολογήσουμε τις αιτήσεις. Το SAFE είναι ακόμα ένα πολύ πρόσφατο πρόγραμμα, και τα κράτη-μέλη μας λαμβάνουν προσωρινές κατανομές», τονίζοντας ότι «μια απόφαση θα ληφθεί όταν θα είμαστε σε θέση να την πάρουμε».
