Ο καύσωνας «κατηφορίζει» σε Βοσνία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία

Η Μαϊλίντα, μια 41χρονη δημόσια υπάλληλος, έσπευσε να αγοράσει τα φάρμακά της πριν το Σαββατοκύριακο, προστατευμένη από τον ήλιο με μια ομπρέλα.«Το κύμα καύσωνα αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο και θέλω να εφοδιαστώ με όλα όσα χρειάζομαι, ώστε να μην χρειάζεται να βγω έξω αύριο και μεθαύριο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.Στις ακτές της Αδριατικής, η ζέστη αντανακλάται και στη θάλασσα: σήμερα Παρασκευή, η θερμοκρασία του νερού στην Πούλα της Κροατίας ξεπέρασε τους 27 βαθμούς Κελσίου στις 8:00 το πρωί.Το καλοκαίρι του 2025 είχε ήδη σημαδευτεί από καύσωνες στα Βαλκάνια. Το Κόσοβο βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ τον Ιούλιο του 2025, με θερμοκρασία 42,4 βαθμούς Κελσίου ενώ η Αλβανία επλήγη από πολλές πυρκαγιές, που έκαψαν δεκάδες χιλιάδες εκτάρια, αναγκάζοντας χιλιάδες κατοίκους να εκκενώσουν τις εστίες τους.