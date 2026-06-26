Περικοπές ως και 100.000 θέσεων εργασίας και κλείσιμο εργοστασίων επεξεργάζονται στη Volkswagen

Μείωση εξόδων κατά 11 δισ. ευρώ ως το τέλος της δεκαετίας και κλείσιμο τεσσάρων εργοστασιών μεσοπρόθεσμα, επεξεργάζονται στον όμιλο Volkswagen - Αντιδρούν τα συνδικάτα