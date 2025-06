«Αλκατράζ των Κροκοδείλων»: Το νέο κέντρο κράτησης μεταναστών στη Φλόριντα - «Όποιον αποδράσει, τον περιμένουν οι αλιγάτορες»

Ανησυχίες για τα δικαιώματα των μεταναστών - Σφοδρή κριτική από περιβαλλοντικές οργανώσεις



Πιέσεις για μαζικές απελάσεις

Ο Ούθμαϊερ επεσήμανε ότι οι διαδικασίες κατά την κράτηση των μεταναστών θα διεξάγονται όπως ορίζεται από τα δικαστήρια για όλες τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις.Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειαςεξήρε το «οικονομικά αποδοτικό και καινοτόμο» σχέδιο της πολιτείας την Δευτέρα, γράφοντας: «Θα επεκτείνουμε τις εγκαταστάσεις και τον αριθμό των κλινών σε λίγες μόνο ημέρες, χάρη στη συνεργασία μας με τη Φλόριντα».Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την ίδια, «τραγική ειρωνεία» συνιστά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του «Αλκατράζ των Κροκοδείλων» προέρχεται από το Πρόγραμμα Στέγασης και Υπηρεσιών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών () – το οποίο κατά τη θητεία της κυβέρνησης Μπάιντεν χρησιμοποιούταν για την παροχή τροφής, στέγης και φροντίδας στους μετανάστες που απελευθερώνονταν από τα κέντρα κράτησης.Η ανακοίνωση για τη δημιουργία του νέου κέντρου κράτησης έχειέντονα τόσο από ακτιβιστές για τατωνόσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις.Συγκεκριμένα, σε δήλωση που παρέχουν οι New York Times, ο, αναπληρωτής διευθυντής ομοσπονδιακών δικαστικών υποθέσεων στο Εθνικό Κέντρο Δικαιοσύνης για τους Μετανάστες, δήλωσε ότι η κίνηση είναι στην πραγματικότητα η δημιουργία ενός «ανεξάρτητου κέντρου κράτησης», στο οποίο «δεν υπάρχει λογοδοσία».«Το γεγονός ότι η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί της σκέφτονται να δημιουργήσουν μια τόσο τεράστια προσωρινή εγκατάσταση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς σαφές σχέδιο για την κάλυψη των ιατρικών και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών, εν μέσω του καυτού καλοκαιριού της Φλόριντα, αποδεικνύει την αδιαφορία τους για την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων που σκοπεύουν να φυλακίσουν εκεί», είπε ο Φλέμινγκ.Αντιδράσεις για την κατασκευή της εγκατάστασης στο Έβεργκλεϊντς έχουν εκφράσει και περιβαλλοντικές οργανώσεις όπως οι Friends of the Everglades, οι οποίοι διοργάνωσαν την Κυριακή διαμαρτυρία κατά του κέντρου κράτησης.«Μην ανοίξετε την πόρτα στην ανάπτυξη σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και εμβληματικά οικοσυστήματα της Αμερικής, που περιβάλλεται από το Εθνικό Πάρκο Everglades και το Εθνικό Καταφύγιο Big Cypress», έγραψε η ομάδα.Η κατασκευή της νέας εγκατάστασης στη Φλόριντα έρχεται καθώς οσυνεχίζει ναΜάλιστα, πολλοί μετανάστες έχουν μέχρι στιγμής σταλεί στοή απελαθεί στην φυλακήτου Ελ Σαλβαδόρ, η οποία μαστίζεται από υπερπληθυσμό και όπου έχουν αναφερθεί σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Οι νέες εγκαταστάσεις αναμένεται, επίσης, να αποτελέσουν μία λύση στο πρόβλημα χωρητικότητας που αντιμετωπίζουν τα κέντρα κράτησης μεταναστών των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της αντιμεταναστευτικής ατζέντας της κυβέρνησης Τραμπ.Σημειώνεται, επίσης, ότι λίγες εβδομάδες πριν, οέδωσε εντολή στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να επαναλειτουργήσουν το Αλκατράζ - φυλακή γνωστή για το ότι είναι πρακτικά αδύνατο να αποδράσει κανείς από αυτήν λόγω της θέσης της σε ένα μικρό νησί στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοιχτά του Σαν Φρανσίσκο.