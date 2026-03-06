Ρωσικές μυστικές υπηρεσίες φέρεται να κρύβονται πίσω από εκρήξεις δεμάτων στην Ευρώπη το 2024, σύμφωνα με τη Europol

Oι εκρήξεις, που έγιναν σε αποθήκες εταιρειών ταχυμεταφορών, ήταν δοκιμή για την εφαρμογή ρωσικού σχεδίου πυροδότησης σε πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων προς τις ΗΠΑ





Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε αποθήκες ταχυμεταφορών στη Βρετανία, Γερμανία και Πολωνία, με τους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας να θεωρούν ότι ήσαν μέρος μιας δοκιμής που έγινε στο πλαίσιο ενός ρωσικού σχεδίου πυροδότησης σε πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Αρνείται κάθε εμπλοκή η Μόσχα Η Μόσχα αρνείται διαρκώς τους ισχυρισμούς ότι εμπλέκεται σε τέτοιου είδους επιχείρηση, ή άλλες κατηγορίες που αφορούν μια ευρύτερη καμπάνια δολιοφθορών που περιλαμβάνουν εμπρησμούς με στόχο να αποσταθεροποιήσουν τους συμμάχους της Ουκρανίας.



Russian intelligence is suspected of being behind several self igniting parcel air freight attacks around Europe



"Test packages" were also sent to the US and Canada, while two more parcels bound for North America were intercepted in Amsterdam pic.twitter.com/awj840CRp2 — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) March 6, 2026 Η







«Υπάρχουν υποψίες ότι οι πράξεις που διέπραξαν αυτοί οι ύποπτοι εκτελέστηκαν για λογαριασμό της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας».



Παραδείγματα ρωσοφοβίας Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, αρμόδιο για τις στρατιωτικές πληροφορίες, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μόσχα έχει αρνηθεί στο παρελθόν τις κατηγορίες ότι στοχοποιεί δυτικά έθνη, περιγράφοντάς τα συχνά ως παραδείγματα ρωσοφοβίας.



Κλείσιμο 🚨 Joint investigation team, set up by Eurojust, disrupts group using self-igniting parcels for terrorist attacks across Europe.



⚖️ 22 suspects identified, suspected of working on behalf of the military-intelligence service of 🇷🇺.



👉 https://t.co/42Wt1ZrUyc pic.twitter.com/3apNJg1Tl9 — Eurojust (@Eurojust) March 6, 2026

Ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Λιθουανίας, Αρτούρας Ουρμπέλις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πέντε ύποπτοι, πολίτες της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Λιθουανίας, θα δικαστούν κατηγορούμενοι για τρομοκρατία, αντιμετωπίζοντας ποινή κάθειρξης έως και 10 ετών εάν κριθούν ένοχοι.



Η Λιθουανία δήλωσε πέρυσι ότι τέσσερα δέματα με «αυτοκατασκευασμένες, εμπρηστικές γομώσεις εκρηκτικών» είχαν αποσταλεί από το Βίλνιους στις 19 Ιουλίου 2024.



Τέσσερα δέματα εξεράγησαν, δύο «δοκιμαστικά» Ένα από τα δέματα, που στάλθηκαν με την εταιρεία ταχυμεταφορών DHL, έπιασε φωτιά στο αεροδρόμιο της Λειψίας στην ανατολική Γερμανία, λίγο πριν φορτωθεί σε αεροπλάνο της DHL με προορισμό τη Βρετανία, ανέφερε η Λιθουανία.



Ένα δεύτερο δέμα εξερράγη σε φορτηγό της εταιρείας DPD καθώς διέσχιζε την Πολωνία, ενώ το τρίτο εξερράγη σε αποθήκη της DHL στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας.



Το τέταρτο δέμα, το οποίο επίσης μεταφέρονταν με φορτηγό DPD στην Πολωνία, δεν αναφλέγη λόγω δυσλειτουργίας, ανέφεραν οι ερευνητές. Κανείς δεν τραυματίστηκε στα περιστατικά.



Η Eurojust δήλωσε ότι η έρευνα εντόπισε επίσης δύο «δοκιμαστικά δέματα» που είχαν σταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς και δύο δέματα στο Άμστερνταμ που είχαν τους ίδιους προορισμούς.



Σε εξέλιξη οι έρευνες Σε ανακοίνωσή της, η βρετανική αστυνομία αναφέρει ότι οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας εξακολουθούν να ερευνούν το περιστατικό στο Μπέρμιγχαμ. Πέρυσι, ένας Ρουμάνος συνελήφθη για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία κατασκοπείας και αργότερα αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν έρευνας.



«Η ισχύς της συνεργασίας σε αυτή την υπόθεση μας οδήγησε να εντοπίσουμε συλλογικά αυτό που πιστεύουμε ότι είναι εμπλοκή των ρωσικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών σε μια σειρά περιστατικών σε όλη την Ευρώπη», δήλωσε η Βίκι Έβανς, Ανώτερη Εθνική Συντονίστρια της Βρετανίας για την Αντιτρομοκρατική Αστυνόμευση.