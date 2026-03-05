Βύθισαν το καμάρι του Ιράν

Το πολεμικό πλοίο που καταστράφηκε ήταν η φρεγάτα IRIS Dena του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2026 σε διεθνή ύδατα, περίπου 40 ναυτικά μίλια νότια της πόλης Γκάλε στη Σρι Λάνκα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο, το πλοίο χτυπήθηκε από τορπίλη που εκτοξεύθηκε από αμερικανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο.

Η επίθεση προκάλεσε τεράστια υποθαλάσσια έκρηξη και το πλοίο βυθίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Στο πλοίο επέβαιναν περίπου 180 άτομα πλήρωμα. Οι αρχές της Σρι Λάνκα που έσπευσαν στην περιοχή περισυνέλεξαν 32 επιζώντες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 87 νεκροί. Δεκάδες ναύτες εξακολουθούν να αγνοούνται.

