«Θα πάρεις κάτι ωραίο»: Ανήλικο κορίτσι στη Βρετανία βιαζόταν για χρόνια από τον πατέρα, τα αδέλφια και τον παππού της

A Muslim Family jailed for 95 years after raping and torturing girl from age six in 'shocking' household evil



Οι ποινές

«Ο πόνος αυτού του νεαρού κοριτσιού, που πάλευε με τα συναισθήματά της, ήταν εμφανής στη δίκη. Η απελπισία, παρά την κακοποίηση που υπέστη, να προστατεύσει την οικογένειά της ήταν σπαρακτική», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικαστής κατά την ανακοίνωση της απόφασης και πρόσθεσε: «Το σπίτι τους θα έπρεπε να ήταν ένας τόπος αγάπης και υποστήριξης, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένας τόπος που φοβόντουσαν τα θύματα. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν αυτόν τον φόβο και ήλπιζαν ότι θα τους φιμώσει. Αλλά οι φωνές των θυμάτων έχουν ακουστεί».Κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν παραδέχτηκε την ενοχή του.Συνολικά, το δικαστήριο καταδίκασε τους έξι συγγενείς της ανήλικης για 39 κατηγορίες βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, σκληρότητας, παράνομης κράτησης και παρακώλυσης της δικαιοσύνης.Μάλιστα, κατά την ανακοίνωση της απόφασης από το δικαστήριο, ο 44χρονος πατέρας, ο οποίος είχε θεαθεί να χαμογελάει και να αστειεύεται καθ' όλη τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, φώναξε: «Δεν πρέπει να είσαι δικαστής, πρέπει να συνταξιοδοτηθείς».Ο πατέρας, οδηγός παράδοσης, ο οποίος φυλακίστηκε συνολικά για 33 χρόνια για 13 διαφορετικά αδικήματα. Η μητέρα φυλακίστηκε για δέκα χρόνια και έξι μήνες και δεν θα ξαναδεί ποτέ την κόρη της χωρίς επίβλεψη. Ο παππούς, 70 ετών, καταδικάστηκε για τρεις σεξουαλικές επιθέσεις στην εγγονή του και φυλακίστηκε για εννέα χρόνια.Ο μεγαλύτερος αδελφός, τώρα 24 ετών, άρχισε να βιάζει την αδελφή του όταν εκείνη ήταν έξι ετών και αυτός 16 ετών. Φυλακίστηκε συνολικά για 13 χρόνια και έξι μήνες αφού κρίθηκε ένοχος για πολλαπλούς βιασμούς και επιθέσεις.Ο μικρότερος αδερφός του, τώρα 21 ετών, εξέτιε ήδη ποινή για βιασμό και έχει φυλακιστεί για άλλα οκτώ αδικήματα βίαιου βιασμού εναντίον της αδερφής του, τα οποία ξεκίνησαν όταν ήταν 13 ετών. Τώρα έχει συνολική ποινή φυλάκισης 26 ετών και έξι μηνών.Ο θείος, 50 ετών, ο οποίος συνεργάστηκε με τη μητέρα της για να πείσει το κορίτσι να αλλάξει την ιστορία της, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση