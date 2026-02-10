Άγρια αντιπαράθεση στο Κογκρέσο για τη μεταναστευτική πολιτική Τραμπ, άναψαν φωτιές οι μαζικές απελάσεις και οι νεκροί διαδηλωτές

Υλοποιούμε αυτό που ζήτησε ο Τραμπ μέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον για το προσωπικό μας, είπαν σε μια θυελλώδη ακρόαση οι επικεφαλής της αστυνομίας συνόρων και της ICE - Φασιστικές οι πρακτικές σας, απαντούν οι Δημοκρατικοί





Στο επίκεντρο της συζήτησης, βρέθηκαν οι τεράστιες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης σε πολλές πόλεις και ιδίως στη Μινεάπολη και οι μαζικές διαδηλώσεις κατοίκων που διαμαρτύρονται για τη δράση χιλιάδων ομοσπονδιακών πρακτόρων. Στο περιθώριο των διαδηλώσεων, τον Ιανουάριο πράκτορες της CBP και της ICE σκότωσαν δύο ανθρώπους, τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πέτρι, Αμερικανούς πολίτες, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ.



καταδίκασαν -συχνά με δηκτικά σχόλια- την πολιτική καταστολής του προέδρου. «Η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες που εκπροσωπούνται ενώπιόν μας επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση του νόμου και του Συντάγματος», τόνισε ο Δημοκρατικός βουλευτής Τιμ Κένεντι.



Η ακρόαση έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία το Κογκρέσο συζητά τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγονται οι τρεις υπηρεσίες, μετά τον θάνατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη.



Η χρηματοδότηση του υπουργείου λήγει σήμερα, 10 Φεβρουαρίου, και πολλές από τις υπηρεσίες του θα βρεθούν σε κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης.



υπερηφανεύτηκαν για τα επιτεύγματά τους στον τομέα της καταπολέμησης της μετανάστευσης.



Ο αρχηγός της αστυνομίας συνόρων (CBP), Ρόντνεϊ Σκοτ, υπογράμμισε ότι οι παράνομες είσοδοι στις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ σε τόσο χαμηλό επίπεδο όσο το τελευταίο έτος. «H CBP πέρασε τον προηγούμενο χρόνο ξαναφτιάχνοντας τα σύνορα που είχαν καταστραφεί σκοπίμως», υποστήριξε, επιτιθέμενος στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.



Ο προσωρινός επικεφαλής της προχώρησε σε 475.000 απελάσεις το 2025. «Ο πρόεδρος μας ανέθεσε να πραγματοποιήσουμε μαζικές απελάσεις και υλοποιούμε αυτήν την αποστολή», είπε.



Κλείσιμο είναι αντιαμερικανικές και, πολύ απλά, φασιστικές».



Ο Ρεπουμπλικάνος συνάδελφός του Ιλάι Κρέιν κατηγόρησε με τη σειρά του την αντιπολίτευση ότι «δαιμονοποιεί την ICE».



Οι επικεφαλής των υπηρεσιών από την πλευρά τους καταδίκασαν τις επιθέσεις εναντίον των πρακτόρων τους. «Αντιμετωπίζουμε το φονικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον την ιστορία της υπηρεσίας μας», είπε ο Λάιονς.



Οι Δημοκρατικοί ζητούν εκ βάθρων μεταρρύθμιση της ICE, να απαγορευτεί στους πράκτορες της να κρύβουν το πρόσωπό τους και να υποχρεωθούν να αποκτούν δικαστικό ένταλμα για να συλλάβουν έναν μετανάστη. Απειλούν επίσης να μην εγκρίνουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου DHS για το 2026.



Ο Λευκός Οίκος έδωσε ενδείξεις ότι επιθυμεί να διαπραγματευτεί, όμως οι Δημοκρατικοί δεν ικανοποιούνται από την απάντησή του. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, το DHS θα βρεθεί σε δημοσιονομικό αδιέξοδο από το Σάββατο. Οι επιχειρήσεις της CBP και της ICE μπορεί να συνεχιστούν χάρη στους πόρους που ενέκρινε το Κογκρέσο πέρσι, όμως μπορεί να επηρεαστούν άλλες υπηρεσίες, όπως η Fema, αντικείμενο της οποίας είναι η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.