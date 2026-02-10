«Έχασε την επαφή με την πραγματικότητα»: Η κυνική αποκάλυψη της συζύγου του Τόνι Μπλερ για τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του

Όταν ζεις σε μια γυάλα για δέκα χρόνια είναι λογικό κάποια στιγμή να μη γνωρίζεις τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία, είπε η Σέρι Μπλερ σε ντοκιμαντέρ του Channel 4 για τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας