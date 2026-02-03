Διαδικτυακή συνάντηση Δούκα με 850 μέλη του ΠΑΣΟΚ με μηνύματα στην ηγεσία: «Δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο»

Ο δήμαρχος της Αθήνας χαρακτήρισε κακόβουλα τα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα» - Έκανε λόγο για «έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό





Μιλώντας απόψε στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση, όπου συμμετείχαν περίπου 850 στελέχη και πολίτες, υπονόησε ότι είναι κακόβουλα τα σενάρια που τον θέλουν να κινείται προς την έξοδο του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι χρειάζεται πολιτική αφύπνιση, ότι απαιτείται καθαρή πορεία προς το Συνέδριο κι ότι «ο στόχος της πρώτης θέσης προς τις εκλογές θα απομακρύνεται αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθαρή πολιτική γραμμή και δεν σηματοδοτεί ρήξεις απέναντι στη Δεξιά». Το κορυφαίο στέλεχος υποστήριξε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο»- είπε εκ νέου «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και υπενθύμισε την πρότασή του να υπάρξει σχετικό ψήφισμα στο Συνέδριο. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κάνοντας αναφορά στο «έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις» και σημείωσε ότι «έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών»







• Έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;



• Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.







• Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.



• Αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.



• Κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.



• Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.



• Απάντησε στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα, αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.



Μήνυμα μάχης προς το Συνέδριο και τις εκλογές, με τη «σημαία» του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας απαντώντας έτσι και στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα» με αφορμή την κατάθεση των εντάσεών του που αφορά στην πορεία του κόμματος.Μιλώντας απόψε στην πανελλαδική διαδικτυακή συνάντηση, όπου συμμετείχαν περίπου 850 στελέχη και πολίτες, υπονόησε ότι είναι κακόβουλα τα σενάρια που τον θέλουν να κινείται προς την έξοδο του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι χρειάζεται πολιτική αφύπνιση, ότι απαιτείται καθαρή πορεία προς το Συνέδριο κι ότι «ο στόχος της πρώτης θέσης προς τις εκλογές θα απομακρύνεται αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καθαρή πολιτική γραμμή και δεν σηματοδοτεί ρήξεις απέναντι στη Δεξιά». Το κορυφαίο στέλεχος υποστήριξε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο»- είπε εκ νέου «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και υπενθύμισε την πρότασή του να υπάρξει σχετικό ψήφισμα στο Συνέδριο. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του άσκησε κριτική στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ κάνοντας αναφορά στο «έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις» και σημείωσε ότι «έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών»Με την τοποθέτησή του ο Χάρης Δούκας:• Έθεσε το κεντρικό πολιτικό ερώτημα: γιατί, παρά τη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μεταφράζεται σε δυναμική της Δημοκρατικής Παράταξης, τη στιγμή που η κοινωνία ζητά πολιτική αλλαγή;• Ξεκαθάρισε ότι «δεν δεχόμαστε ένα ΠΑΣΟΚ δεύτερο ή τρίτο» και ότι χωρίς καθαρή πολιτική γραμμή και ρήξεις απέναντι στη Δεξιά, ο στόχος της πρώτης θέσης θα απομακρύνεται.• Απέκλεισε ρητά κάθε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας σε καθαρό μέτωπο και πολιτικές ρήξεις.• Αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι σε περίοδο απροθυμίας να βγει κάποιος μπροστά ως υποψήφιος Δήμαρχος με τη σημαία της παράταξης, ο ίδιος σήκωσε τη σημαία του ΠΑΣΟΚ και με καθαρή πολιτική ταυτότητα τον οδήγησαν στη νίκη μέσα σε 72 ημέρες.• Αναφέρθηκε στο έλλειμμα εσωκομματικής δημοκρατίας και τις πρακτικές που παρακάμπτουν το καταστατικό, όπως προαναγγελίες υποψηφίων βουλευτών σε εκλογικές περιφέρειες χωρίς θεσμικές διαδικασίες και συλλογικές αποφάσεις.• Τόνισε ότι έχει προειδοποιήσει θεσμικά την ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει στο συνέδριο, με μαζική συμμετοχή των στελεχών.• Κατέθεσε πρόταση για προκριματικές εκλογές από τη βάση για την ανάδειξη υποψηφίων βουλευτών και συγκρότηση επιτροπής ψηφοδελτίων.• Υπογράμμισε ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ δεν σημαίνει απομόνωση, αλλά προγραμματικό διάλογο με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και την κοινωνία.• Απάντησε στα σενάρια περί «φευγάτου Δούκα», χαρακτηρίζοντάς τα, αθλιότητα και ξεκαθαρίζοντας ότι μιλά για αυτόνομη εκλογική κάθοδο και νικηφόρα πορεία του ΠΑΣΟΚ.• Έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως αγαθό, τα εργασιακά, το πελατειακό κράτος, ως πεδία πολιτικής σύγκρουσης με τη Δεξιά.• Έκλεισε με μήνυμα πολιτικής μάχης για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά.

• Έθεσε στο επίκεντρο τα μεγάλα κοινωνικά διακυβεύματα: ενεργειακή δημοκρατία, διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού ως αγαθό, τα εργασιακά, το πελατειακό κράτος, ως πεδία πολιτικής σύγκρουσης με τη Δεξιά.



• Έκλεισε με μήνυμα πολιτικής μάχης για την ψυχή και το μέλλον της Δημοκρατικής Παράταξης, με καθαρές θέσεις, θεσμική δημοκρατία και κοινωνική αναφορά.